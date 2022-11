Dach jako politý živou vodou. Mladé pušky táhnou spolu

S kariérou Kirbyho Dacha to v Chicagu nevypadalo nejlépe. Když se v průběhu minulé sezony začalo naplno ukazovat to, že Blackhawks míří do totální přestavby, mnozí si mysleli, že tváří nového týmu bude právě Dach. Ten se ale musel pakovat také. A v Montrealu si mnou ruce!

Dachovi dal totiž trenérský štáb všechny podmínky k tomu, aby uspěl. Výrazně mu prospěla změna pozice, přesunul se totiž na pravé křídlo. Navíc spoluhráče má jako ze snu, s Nickem Suzukim i Colem Caufieldem si nadmíru rozumí.

„Cole je střelec, ale dokáže toho vymyslet spoustu. Nick je ohromně zodpovědný dozadu, hře výtečně rozumí a přemýšlí o ní,“ smeknul před spoluhráči Dach. „Zároveň ale dává kupu gólů. Řekl bych, že se všichni tři skvěle doplňujeme.“

To rozhodně, vidět je to i na produktivitě. Ve dvaceti zápasech má zatím Dach sedmnáct bodů. Dosavadní kariérní maximum v NHL si Dach stanovil v minulé sezoně. Bylo to šestadvacet bodů. Když se mu bude dařit jako doposud, měl by ho do Vánoc překonat.

„Teď nebudu mluvit jenom o hokeji, ale když se v něčem vzdáte jednadvacetiletého kluka, asi nemáte dost trpělivosti,“ rýpnul si na dálku do Chicaga současný trenér Canadiens Martin St. Louis. „Skoro nic o něm ještě nevíte, je to mladý kluk. Před třemi lety šel jako trojka draftu. Tak vysoko byl naprosto oprávněně.“

Je očividné, že Dachovi změna prostředí prospěla. Přešel sice do týmu, kde je tlak větší než kdekoliv jinde, nicméně očividně mu to sedí. Navíc hraje pravidelně v prvních dvou útocích a k ruce má mladé parťáky v kabině. Ať už jde o Suzukiho, Xhekaje, Harrise nebo Slafkovského.

„Máme mladší tým, takže bylo trochu jednodušší do něj skočit a sblížit se,“ potvrdil Dach. „Když jsem přišel do Chicaga, věkově mi byl podobný možná Boqvist a Nylander. Ale tady? Mám dojem, že všem je pod pětadvacet. Je to moc fajn.“

Dnes se poprvé od výměny představí v Chicagu. „V mém srdci je to pořád speciální místo. Koupil jsem si tam první dům, první auto…,“ přemítá. „Nebudu lhát, v mém kalendáři to mám zakroužkované už dlouho.“

