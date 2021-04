Dej se na basket, říkali mu. Teď je Chára mezi legendami NHL, odehrál 1600. mač

Kdo si potrpí na symboliku, patrně si v sobotu přišel na své. Zdeno Chára nastoupil ke svému 1600. zápasu v NHL proti New York Islanders. Proti klubu, v jehož barvách na konci devadesátých let svou dechberoucí zámořskou misi načínal. Slovenský veterán si užil jubileum v plné síle, na ledě strávil téměř 20 minut, do "tabulky pravdy" zapsal dva plusy a radoval se z vysoké výhry 6:3. "Cesta za milníky trvá roky a já si tuhle cestu vždy užíval," povídá Chára pro NHL.com.

Ve čtyřiačtyřiceti letech je nejstarším hokejistou NHL.

Jeho role u washingtonských Capitals přitom rozhodně nepatří mezi ty epizodní, Chára nehraje nějaké "štěky", ale řadí se ke klíčovým postavám defenzívy jednoho z adeptů na zisk Stanley Cupu.

Jak je to možné? Na prvním místě je nutné zmínit pracovní morálku trenčínského rodáka. Je tréninkovým maniakem, neuvěřitelným poctivcem, o čemž svědčí i historka, kterou si při Chárově čerstvém milníku vybavil legendární "řezník" Scott Stevens.

"V roce 2003 jsem se s ním potkal na All-Star Game a on si během víkendu přidával v posilovně. Na akci, kde všichni hned zmizí ze stadionu," smekl pro NHL.com před Chárou.

Dál je důležité zmínit Chárův talent. Můžete být jakkoliv pracovití, ale jednoduše potřebujete i sportovní vlohy. Nejvyšší hráč NHL je má po českém otci, bývalém zápasníkovi. I slovenské matce, někdejší volejbalistce.

Jeho nadání přitom mnozí přehlíželi. Nejeden trenér přezíravě posílal Cháru na basketbal s tím, že hokej takovému kolohnátovi nikdy nepůjde. Jenže v Chárovi byla ohromná touha na sobě pracovat a zlepšovat se, rozvíjet své silné a slabé stránky.

"To, že mě v dětství a mládí mnoho týmů zavrhlo, mi dodalo ohromnou motivaci," vzpomíná Chára.

Zápal mu vydržel dodnes. Když vidíte, co umí na tréninku s kotoučem, říkáte si, že to bude jeden z nejšikovnějších útočníků v NHL. Ale chyba lávky, je to obránce, jemuž kdysi říkali: "Dej se na basket."

Chára se odehráním 1600. utkání zařadil po bok opravdových ikon hokejové historie. Vždyť jen čtyři další beci na tuto metu dosáhli. Chris Chelios, Larry Murphy, Ray Bourque a již zmíněný Stevens.

Bývalý kapitán Bostonu a Ottawy se mezi ně může počítat nejen dlouhověkostí, ale také výkony. Získal Stanley Cup i Norrisovu trofej pro nejlepšího zadáka NHL, sedmkrát byl nominován do prvního či druhého All-Star Teamu.

Chára je jednoduše hrající legendou.

K tomuto statusu mu pomohla i vzorová péče o tělo a precizně nastavený jídelníček. "A také ochota trávit čas bez rodiny," přidává sám další důvod. Má zkrátka pod kontrolou každičký detail, umí úspěchu obětovat mnohé.

Kdo ví, kdy se jeho úchvatná hokejová pouť zastaví. V tuto chvíli každopádně na ledě nevypadá jako nestíhající hráč, co by měl nutně myslet na odchod do penze. Ne, tenhle vzorový mentor je platný. A pro Washington představuje báječný kauf.

A to i v případě, že mu Caps vyplatí všechny tři domluvené bonusy.

