Detroit musí nabídnout víc peněz. Larkin údajně odmítl osmiletou smlouvu

Kapitán Detroitu Red Wings Dylan Larkin měl údajně odmítnout nabídku nové osmileté smlouvy. Informace o neúspěšné snaze prodloužit s Larkinem kontrakt přinesl deník Detroit Free Press, čehož se chytila i další zámořská média. Podle všeho tábor kolem amerického útočníka požaduje více peněz, než kolik bylo hozeno na stůl.

Šestadvacetiletý Larkin dostal podle detroitského deníku od Steva Yzermana nabídku na prodloužení kontraktu minulý víkend. Nová smlouva měla být na maximální možný počet osmi let s průměrným platem ve výši osmi milionů dolarů. Dohromady si tak mohl kapitán Red Wings vydělat 64 milionů dolarů.

Larkin by si tím výrazně polepšil. V této sezoně mu totiž končí pětiletá smlouva s průměrnou roční gáží ve výši 6,1 milionu dolarů, přičemž v této sezoně mu na konto dohromady přistane 5,25 milionu dolarů. Zástupci Larkina se ale podle všeho nabízená smlouva příliš nezamlouvá.

Pokud by tento kontrakt svěřenec Pata Brissona přijal, upsal by se Detroitu až do svých 34 let, což by znamenalo, že by si už finančně v lize nejspíš nepolepšil. Pokud tedy chce Detroit svého kapitána udržet, bude muset nabídnout trochu víc peněz. Podle všeho se požadavky Larkina s nabídkou Yzermana liší v rozmezí od jednoho do jednoho a půl milionu dolarů.

Jako příklad se nejčastěji uvádí Matthew Barzal z Islanders. O rok mladší Kanaďan v říjnu podepsal osmileté prodloužení smlouvy (vejde v platnost od příští sezony) s ročním příjmem ve výši 9,15 milionu dolarů. A nějakou obdobnou částku by si pro Larkina představoval také Brisson.

Agent amerického útočníka v rozhovoru pro deník Detroit Hockey Now potvrdil, že jednání a diskuze nadále probíhají. „V posledních týdnech jsme byli v kontaktu trochu více,“ řekl s tím, že nechce zabíhat do detailů a ani uvést, zda je dohoda mezi Red Wings a Larkinem na spadnutí, či naopak na hony vzdálena.

Dylan Larkin je pro Detroit důležitou součástí kádru. Ve 26 letech má před sebou ještě dlouhou kariéru, přičemž se dostává do nejlepších let a jeho výkonnost ještě poroste. V minulé sezoně v 71 zápasech nasázel 31 branek a podruhé v kariéře překonal hranici 30 nastřílených gólů. K tomu přidal 38 asistencí a měl takřka bod na zápas. V této sezoně v tomto trendu pokračuje, ve 47 utkáních má bilanci 15+28 a pokud bude v tomto tempu pokračovat, jeho průměr bude činit zhruba 0,9 bodu na utkání.

Je zřejmé, že si Larkin finančně dobrou smlouvu zaslouží. Je pevnou součástí kádru, jenž Steve Yzerman buduje s ohledem na budoucnost, která vypadá v případě Detroitu hodně zajímavě. Zároveň si je ale zkušený generální manažer vědom toho, že nemůže bezhlavě rozhazovat miliony.

Kromě toho, že bude potřeba soupisku ještě posílit, tak smlouva po této sezoně končí hned čtrnácti hráčům! Kromě Dylana Larkina to jsou Tyler Bertuzzi, Jake Walman, Joseph Veleno, Olli Määttä, Magnus Hellberg, Alex Nedeljkovic, Adam Erne, Oskar Sundqvist, Pius Suter, Jordan Oesterle, Robert Hagg, Gustav Lindström a Mark Pysyk.

Zatímco s pár jmény se Red Wings nejspíš rozloučí, jiným bude muset nabídnout vylepšené kontrakty, podobně jako Larkinovi. A když se k tomu přidá touha ještě posílit kádr, pak se prostor pod platovým stropem může hodně rychle zaplnit.

Yzerman ovšem nemá moc na vybranou. Pokud chce Dylana Larkina v Detroitu udržet, bude muset nabídnout víc než osm milionů ročně. Šetřit pak bude muset někde jinde.

