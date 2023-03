Ve většině případů se hráči o své výměně dozvědí z telefonátu. Zpraví je tak o tom vrcholní funkcionáři z bývalé nebo nové organizace. Není tomu ovšem pravidlem, o čemž svědčí následné vyprávění.

Brankář Michal Neuvirth si jednou takhle zašel se spoluhráči z Buffala na suši, když jeden z nich najednou vyhrkl: „Hele, koukej!“ Ukazoval na televizi, kde běžel titulek o jeho přestupu do Islanders. „Byl to šok,“ vzpomínal posléze.

Cam Neely

6. června 1986: Vyměněn v den svých narozenin s volbou v prvním kole draftu 1987 (Glen Wesley) z Vancouveru do Bostonu za Barryho Pedersona.

„V době, kdy jsem se dozvěděl, že mě vyměnili do Bostonu, ještě neexistovaly mobilní telefony. Pro generálního manažera tak nebylo nic jednoduchého mě vystopovat. Byl jsem totiž s kamarády v Maple Ridge (město v Britské Kolumbii, pozn. autora). Dovolal se do domu mým rodičům, kde byla i moje mladší sestra a ta věděla, kde jsem. Byla to právě ona, která mě zastihla v Ridge a řekla mi, že jsem byl vyměněn. Hrozně mě to překvapilo. Neměl jsem za sebou sice kdovíjak povedenou sezónu, pár zápasů jsem odehrál až na centru čtvrté lajny, přesto mě ani ve snu nenapadlo, že budu vytrejdován.

Říkal jsem si, že když mám problémy hrát ve Vancouveru, co budu teprve dělat v Bostonu. V přípravném kempu Bruins mě pak trenéři zařadili k lepším hráčům, možná, aby zjistili, jak na tom jsem. A víte co? Mně to s nimi náramně klapalo. Ze zpětného pohledu můžu hodnotit, že ta výměna byl ten nejlepší narozeninový dárek, jaký jsem kdy dostal.“

Thomas Vanek

27. října 2013: Vyměněn z Buffala do NY Islanders za Matta Moulsona, výběr v prvním kole draftu 2014 a výběr ve druhém kole draftu 2015.

Z Buffala jsem byl vyměněný zkraje sezóny 2013-14 snad jen po nějakých 10 zápasech. Večer kolem 9 hodiny mi volal Darcy Regier, který byl v té době generálním manažerem Sabres. Řekl jen: 'Ahoj Thomasi, právě jsme tě vyměnili do NY Islanders.' A bylo to. O pět minut později mi volal Garth Snow (GM Islanders), aby mě přivítal v organizaci, a řekl mi, že mi někdo zavolá informace k mému letu. Brzy následoval další telefonát a druhý den v 6 hodin ráno jsem už byl na letišti, takže se to všechno seběhlo hrozně rychle.“

5. března 2014: Vyměněn New York Islanders s podmíněným výběrem v pátém kole draftu 2014 do Montrealu za Sebastiana Collberga a podmíněný výběrem v druhém kole draftu 2014.

Trejd do Montrealu byl jiný, protože jsem se o něm dozvěděl po uzávěrce přestupů, když jsem byl s Buffalem na cestě do Edmontonu. Zjistil jsem to z televize na letišti. Až později mi volal Garth: 'Promiň, že to trvalo tak dlouho, ale museli jsme čekat, jestli nám projdou papíry.' Bylo to zvláštní. Několik desítek minut jsem nevěděl, jestli jsem pořád Ostrovanem nebo hráčem Montrealu.

Arťom Anisimov

30. června 2015: Vyměněn z Columbusu s Jeremy Morinem, Corey Troppem, Markem Daněm a výběrem ve čtvrtém kole draftu 2016 do Chicaga za Brandona Saada, Michaela Paliottu a Alexe Broadhursta.

„Byl jsem doma v Rusku a kvůli časovému posunu jsem se o výměně dozvěděl uprostřed noci. Byl to krátký telefonát. Jen mi řekli, že jdu do Chicaga. Tu noc jsem už neusnul. Volal mi i generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen a děkoval za práci, kterou jsem za Blue Jackets odvedl.

Výměna během léta je snažší. Máte čas o věcech přemýšlet, naplánovat si a zajistit stěhování. Je fajn si v klidu najít bydlení. Když vás vytrejdují v rozehrané sezóně, je to hektické, všechno je mnohem těžší. Vaše rodina často zůstává v městě bývalého klubu a vy jste odkázáni na hotel. Navíc jste bez rodiny.“

Jiří Sekáč

24. února 2015: Vyměněn Montrealem do Anaheimu za Devante Smith-Pellyho.

21. ledna 2016: Vyměněn Anaheimem do Chicaga za Ryana Garbutta.

„Když mě vyměnili poprvé, byl jsem zrovna v New Yorku. Byla All-Star přestávka a já si tam užíval sedmidenní pobyt. Jedno ráno jsem kouknul na mobil, kde jsem měl SMS zprávu, abych zavolal generálnímu manažerovi v Anaheimu. Hned mi bylo jasné, že se budu přesouvat do Kalifornie.

Podruhé to bylo komplikovanější. Oproti roku předtím jsem byl svobodný - bez přítelkyně. Musel jsem se o všechno kolem stěhování postarat. Vrátit se do Anaheimu, sbalit si nějaké oblečení a další věci, které jsem potřeboval. Využil jsem k tomu zase All-Star víkend. Bez přítelkyně to bylo dost práce, ale myslím, že výměna je mnohem těžší, když máte děti, protože musíte zajišťovat třeba školu a takové ty věci a to rozhodně není vůbec snadné.“

