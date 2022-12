Díl druhý: Nejsmysluplnější čísla dresů

V každém kolektivním sportu mají sportovci na dresu číslo, které je identifikuje. V NHL si hráči vybírají nebo dostávají čísla od 1 do 98. Nula, zlomky či desetinná čísla se používat nesmí. Ligou bylo navíc vyřazeno číslo 99 na počest "The Great One" Waynea Gretzkyho.

Ti hráči, kteří si mohou vybrat své vlastní číslo, často zůstávají u toho, které nosili před vstupem do NHL. Vybírají si svá šťastná čísla, čísla na počest členů rodiny nebo volí ta, která pro ně mají nějaký význam.

12. Wayne Gretzky 99

Číslo 99 nebylo v žádném případě běžným. Ve skutečnosti ji kromě Gretzkyho nosili jen dva další hráči - Wilf Paiement a Rick Dudley. Jak tedy vlastně Gretzky přišel k 99?

Chtěl nosit devítku, číslo svého idolu Gordieho Howea. Když se připojil ke svému juniorskému týmu, 9 bylo obsazeno. Jeho trenér mu tak navrhl alternativu: když nemůžeš nosit jednu 9, co takhle dvě? Tak se zrodila devadesátdevítka.

11. Maurice "The Rocket" Richard 9

V první sezóně za Montreal Canadiens měl Richard na dresu číslo 15.

V roce 1943 se však Richardovi narodilo první dítě, dcera. Při narození vážila devět liber. Následující sezónu tak požádal, aby mu bylo povoleno změnit své číslo na 9, na počest své holčičky.

10. Jari Kurri 17

Když hrál Kurri hrál za Edmonton, nosil číslo 17.

Kurri pochází z Finska, které se v roce 1917 stalo nezávislým národem. Je to důvod, proč nosil 17? Helsinský rodák to nikdy nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

9. Petr Klíma 85

Klíma přeběhl z Československa hrát hokej v Severní Americe v roce 1985 a jeho číslo dresu bylo tudíž poctou této události.

8. Kevin Adams 42

Adams byl velkým fanouškem Stopařova průvodce po galaxii, který tvrdil, že číslo 42 je odpovědí na zásadní otázku života, vesmíru a všeho. To byl hluboký význam čísla dresu.

7. Jordan Tootoo 22

Tootoo hrál s dvaadvacítkou a když 22 nebyla k dispozici, nosil 55, zrcadlo k 22. Proč?

Kvůli svému příjmení: Tootoo = Twotwo = 22.

6. Alexandr Mogilnyj 89

Mogilnyj přeběhl ze Sovětského svazu v roce 1989 hrát za Buffalo Sabres.

Na počest toho se rozhodl nosit číslo 89 obdobně jako Petr Klíma.

5. Jaromír Jágr 68

Je známým veřejným tajemstvím, že Jaromír Jágr nosí 68 na vzpomínku Pražského jara v roce 1968. Tedy události, kdy Československo otevřelo své hranice Západu, což se tehdy nelíbilo Sovětskému svazu, který reagoval posláním tanků do Prahy.

Jágr nosí 68, aby světu Pražské jaro připomněl.

4. Miroslav Šatan 6

Mnoho lidí si přálo, aby Šatan nosil číslo 6, protože by se objevilo jednou na zádech a po jednom na každém rukávu: tedy ďábelské 666.

Ještě lepší by bylo, kdyby hrál se šestkou za New Jersey Devils.

To se nikdy neuskutečnilo. S někdejším dlouholetým hráčem Buffala se pojí číslo 81.

3. Shawn Heins 57

Shawn Heins hrál v NHL za San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins a Atlantu Thrashers.

V Pittsburghu měl na sobě 57. Pokud se změní koncové písmeno„s“ na „z“, je to jako láhev od kečupu Heinz 57, což je známý americký produkt. Navíc v Pensylvánii byl kečup vynalezen a vyráběn.

2. Mike Commodore 64

Mike Commodore sdílí své příjmení s jedním z prvních modelů počítače: Commodore 64.

Fanoušci Detroitu v sezóně 2011-12 doufali a snažili se, aby Commodore při tamním angažmá 64 nosil. Dokonce zahájili online kampaň, která ho k tomu měla přimět. Commodore se i přesto rozhodl pro 22.

1. Steve Heinze 57

Obdobně jako jeho skoro jmenovec Shawn Heins, chtěl i bývalý hráč Bostonu, Columbusu, Buffala a Los Angeles dělat reklamu společnosti Heinz 57.

Zatímco Bruins mu v jeho žádosti nevyhověli, od vedení Columbusu svolení dostal a s 57 odehrál zbytek své kariéry.

