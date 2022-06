Dnes talent, zítra superhvězda! Toto jsou „odpadlíci“ play off 2022, kterým se NHL pokloní

Do finále se sice letos nepodívali, ale poslední slovo rozhodně nevyřkli. Namísto toho světu nenápadně sdělují: jsme tady, tak nás sledujte. Stojí to za to! Brankář Jake Oettinger, útočník Seth Jarvis a obránce K’Andre Miller v lize pomalu nabývají na síle. Tlak vyřazovací fáze jim nesvázal ruce, naopak se přidali k vůdčím osobnostem svých týmů. Poprvé tak dali výrazně najevo, že chtějí vyhrávat trofeje a stát u rozhodujících momentů klíčových bitev. Jak se trojici budoucích velikánů v play off dařilo?

Jake Oettinger (Dallas Stars)

Že má dobré předpoklady, o tom nikdo nepochyboval. Dallas si třiadvacetiletého Američana vybral v draftu 2017 v prvním kole. A to už, zvláště u gólmana, něco znamená. Oettinger nejprve dozrával mezi třemi tyčemi Bostonské univerzity a farmy, cesta do branky skrze Bena Bishopa i v té době skvělého Antona Chudobina byla složitá.

Své první play off v roli jedničky zažil juniorský mistr světa letos a osud mu rovnou nachystal jednoho z nejnáročnějších soupeřů – střelci nabité Calgary. Tohle bude rychlý konec Stars, shodovali se odborníci.

Jenže nebyl. Hlavní zásluhu na tom nesl americký muž s maskou, který do té doby odchytal v bojích o pohár směšných 36 minut. V sérii proti Flames, která se nečekaně protáhla na sedm zápasů, čelil neuvěřitelným 285 střelám (v průměru 40 za zápas). Statistici vypočítali, že měl inkasovat přes 24 branek.

Místo toho za svá záda pustil pouze 13 puků, tři z nich v závěrečném duelu, kdy se ukázala neskutečná ofenzivní síla Calgary. Třiadvacetiletý mladík čelil 67 pokusům, málem se postaral o zázrak. Až v prodloužení ho překonal Johnny Gaudreau. V zápase s pořadovým číslem sedm předvedl více zákroků než Oettinger pouze brankář Islanders Kelly Hrudey v roce 1987.

„To děcko hrálo docela dobře po celou sérii. Prostě jsme museli střílet a doufat, že tam něco padne,“ pochválil hvězdný Gaudreau nezkušeného brankáře přes oficiální stránky NHL. Zcela po právu. Oettinger ukázal, že jeho draft nebyl omylem.

„Teď už vím, jaká je v play off zábava. Nikdy jsem nebyl více motivovaný než nyní. Udělám vše pro to, abych dostal tuto příležitost brzy znovu a příště sérii opouštěl jako vítěz,“ slíbil po konci sezony Oettinger.

Seth Jarvis (Carolina Hurricanes)

Kde se vzal, tu se vzal, dvacetiletý centr je rázem pevnou součástí NHL. V nováčkovské sezoně zvládl parádních 40 bodů v 68 zápasech, kolem 200 minut strávil ve formaci se Sebastianem Ahem a Teuvem Teravainenem. Jenže při hlasování o Calder Trophy se na Jarvise úplně zapomnělo. Skončil na 13. pozici se ziskem prachbídných pěti bodů, stále má ostatním co dokazovat.

V play off se vizitka rodáka z Winnipegu rozrostla o další ceněné vlastnosti. Na bruslích připomínal raketu s nevyčerpatelnou zásobou paliva a zároveň kulomet, který má nespočet nábojů. Pokusil se čtyřiadvacetkrát vystřelit, 15 ran namířil na branku. Aktivita mu vynesla osm bodových zápisů.

A k tomu ukázal obrovské srdce válečníka. Sezona pro něj skončila nejhůře, jak mohla, když si v sedmém zápase série s Rangers nepohlídal krutý náraz Jacoba Trouby a utrpěl otřes mozku. Po střetu pelášil na střídačku, mžitky před očima ho přitom neustále strhávaly na ledovou plochu. Komentátoři si dokonce mysleli, že přišel o nůž na brusli.

Nic takového. Jarvis po zápase přiznal, že si desítky minut po střetu vůbec nepamatuje. Strach o zdraví ho ale nepřibrzdí, chtěl by dál zářit. „Bolest hlavy pomine, měl jsem i dvě další zranění, ale nebyla tak zásadní, abych se o ně staral. V posledních 20 zápasech jsem hrál nejlepší hokej své kariéry a to mě nabíjí sebevědomím,“ uvedl Jarvis na tiskové konferenci po konci ročníku.

K’Andre Miller (New York Rangers)

Ze všech zmíněných nadějí došel nejdál, Rangers vyřadila Tampa až v konferenčním finále. V prvním kole Millerovi trenéři dali velkou důvěru, když bránil Sidneyho Crosbyho a jeho pittsburghskou letku. Hned na úvod vyřazovacích bojů tak americký zadák strávil na ledě 44 minut a 28 vteřin. Solidní rozcvička.

Třebaže vše nešlo tak hladce, jak by si Miller představoval, zkušenosti z něj mohou udělat prvotřídního beka. To neznamená, že by ho soupeři nyní mohli přehlížet. Využívá svůj dlouhý dosah a při hře pět na pět získal dokonce nejvíce ztracených puků ze všech hráčů, kteří se dosud v letošním play off představili.

Ke svým vytříbeným defenzivních schopnostem postupem času přidává Miller také ofenzivní choutky, které jsou v něm zakořeněné od mládežnických let, kdy ještě nastupoval v pozici útočníka. Nebojí se zariskovat a získat kotouč už na polovině soupeře, což dává Rangers obrovskou výhodu.

„Je dobrý po celý rok, v každém měsíci, stává se lepším a lepším. Sbírá sebevědomí, odehraje 25 minut za zápas. Je to spolehlivý hráč, který přitom připomíná přerostlé dítě. Milujeme, jaký hokej předvádí,“ vystřihl Millerovi poklonu trenér Gerard Gallant.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+