Dobrá zpráva pro manažery! Strop se zvýší skoro o pět milionů

Dobrá zpráva pro generální manažery a všechny, kdo se podílí na budování týmu. Týmům se totiž zase o něco více uvolní ruce. Platový strop NHL se v příští sezoně zvýší na 88 milionů dolarů, oznámily v sobotu společně vedení ligy a hráčská asociace NHL.

Je to o 4,5 milionu dolarů více než v současné sezoně, kdy platový strop činí 83,5 milionu dolarů.

Navíc jde o nejvýraznější zvýšení stropu od roku 2018, kdy se zvýšil o stejnou částku, tehdy ze 75 milionů na 79,5 milionů.

V letech 2019-22 pak činil strop 81,5 milionu dolarů kvůli finančnímu dopadu pandemie COVID-19, poté se v každé z posledních dvou sezon zvýšil o jeden milion dolarů a v letech 2022-23 vzrostl na 82,5 milionu dolarů.

„Je skvělé to vidět,“ řekl komisař NHL Gary Bettman. „Vím, že generální manažeři a týmy jsou nadšeni, že mají větší flexibilitu, a znamená to, že příjmy jsou tak solidní, jak jsme vám celou dobu říkali."

A možná i o maličko lepší, jelikož na prosincovém zasedání Rady guvernérů v Seattlu NHL předpokládala, že platový strop bude činit 87,7 milionu dolarů.

„A předpovídám, že se bude i nadále zvyšovat,“ dodal ještě Bettman. „Je zřejmé, že vzhledem k rokům, kdy jsme měli nulový nebo minimálně nárůst, bylo nutné zpětně dohnat to, kolik bylo za tu dobu přeplaceno a kolik se během COVID vytvořilo prostoru. Věřím, že budeme i nadále svědky robustního růstu stropu.“

Horkým tématem bylo také pravidlo o smlouvách dlouhodobě zraněných hráčů. Tedy to, co štvalo některé fanoušky například při počínání Vegas Golden Knights.

Bill Daly, Bettmanův zástupce, v březnu požádal generální manažery ve výkonném výboru NHL o vyjádření, zda by liga měla prozkoumat změny pravidel LTIR. Řekl, že většina, kterou vyslechl, by si přála, aby se pravidla LTIR nějakým způsobem řešila, ale že nikdo z nich si nemyslí, že by to v krátkodobém horizontu představovalo zásadní problém pro konkurenci.

Daly ponechal otevřené dveře pro jednání o změnách pravidel LTIR s hráči v příští kolektivní smlouvě. Ta současná má ještě dva roky platnosti.

