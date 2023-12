Dostal povolení k návratu do týmu. Girard začíná s Coloradem znovu trénovat

Poněkud děravější obranu Colorada Avalanche by mohl v nejbližší době znovu posílit Samuel Girard. Mladý obránce, jenž je uprostřed sedmileté smlouvy v hodnotě 35 milionů dolarů, dostal svolení k návratu do týmu. Poslední měsíc strávil v asistenčním programu NHL kvůli problémům s úzkostmi, depresemi a alkoholem.

Girard se objevil na ranním tréninku Colorada před čtvrtečním utkání proti Ottawě. Stalo se tak po měsíci, co byl rodák z Robervalu se svými spoluhráči na ledě naposledy. Po zápase s Dallasem, které se hrálo 18. listopadu, totiž začal řešit své problémy s alkoholismem a psychickými problémy. Dva zápasy vynechal kvůli osobním problémům a 24. listopadu ohlásil, že podstoupí léčbu.

„Učinil jsem proaktivní rozhodnutí, abych se postaral o své duševní zdraví, a budu se léčit s těžkými úzkostmi a depresemi, které jsem příliš dlouho neléčil, což vedlo k alkoholismu,“ uvedl Girard ve druhé polovině listopadu v prohlášení, které zveřejnila agentura CAA a v němž oznámil, že nastupuje do asistenčního programu ligy.

Dohled odborníků Girardovi evidentně významně pomohl. Ani ne po měsíci totiž dostal svolení k návratu do tréninku. A návrat do sestavy na sebe určitě nenechá dlouho čekat. Přestože v noci na pátek proti Ottawě ještě z pochopitelných důvodů nenastoupil, trenér Jared Bednar jej jistě velmi rád nasadí do zápasového kolotoče, jakmile to bude možné.

„Budeme k němu přistupovat jako ke každému hráči, který se vrací po zranění. Teď je stoprocentně zdravý. Zkusíme ho co nejdřív dostat do tempa, ale prozatím ho budeme pouze sledovat a dohlížet na něj,“ objasnil Bednar. „Až bude mít pocit, že je připraven hrát, tak do toho půjdeme,“ dodal s tím, že týmoví lékaři i generální manažer Chris MacFarland byli s Girardem během jeho pobytu v asistenčním programu v kontaktu.

Návrat Girarda do sestavy Lavin bude kýženou vzpruhou pro celý tým. Colorado sice nehraje vyloženě špatný hokej a drží se na dostřel nejlepších celků Západní konference, ale defenziva nešlape tak, jak by měla. Přestože tým patří k nejlepším na Západě, více než sto inkasovaných branek ve 33 zápasech není zrovna nejlepší vizitkou pro obránce a brankáře.

Nelze zpochybnit, že měsíční absence Girarda se na defenzivě Colorada negativně podepsala. Ostatně, právě Girard je po Cale Makarovi druhým nejlépe placeným bekem celku z Denveru. Pokud se Girardovi povedlo zbavit svých démonů, tak se dá očekávat, že obranu vítězů Stanley Cupu z roku 2022 výrazně zpevní, což Avalanche potřebují jako sůl.

„Bylo skvělé vidět, jak vešel do kabiny s velkým úsměvem na tváři. Jsem rád, že se mu daří. Čím víc se nám podaří dát náš tým dohromady, tím lépe. Je významnou součástí našeho týmu, je to dobrý hráč a my ho potřebujeme,“ shrnul obránce Colorada Jack Johnson.

Share on Google+