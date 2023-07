Dramatické chvíle v Calgary? Ale prosím vás, hrál jsem v Torontu, směje se Kadri

Calgary má za sebou, a také před sebou, hodně divoké týdny a měsíce. Došlo ke změnám ve vedení, řada hráčů dál odmítá v dresu Plamenů pokračovat a to vše v době, kdy rozhodně neměla probíhat přestavba. S úsměvem ovšem dění v organizaci bere Nazem Kadri, kterého zocelilo působení v jiném kanadském týmu - Torontu Maple Leafs.

Byla to divoká sezona, kterou si Flames prošli. Nepovedlo se jim projít do play-off, někteří zůstali za očekáváním a dokonce hrozila vzpoura, pokud by u týmu zůstal trenér Darryl Sutter. Ten byl nakonec propuštěn, na svou pozici rezignoval i generální manažer Brad Treliving a tomu nejhoršímu se povedlo zabránit.

Ne však zcela. S týmem nechtěl prodloužit novou smlouvu Tyler Toffoli (kontrakt mu měl končit po příští sezoně), který už se dočkal změny kádru. Pokračovat v týmu po skončení aktuální smlouvy ovšem nechtějí ani Noah Hanifin či Mikael Backlund, kterým zbývá poslední rok. A je otázkou, jestli k těmto hokejistům nepřibydou další. Calgary se chtě nechtě alespoň částečné přestavbě nevyhne.

Dvaatřicetiletý Nazem Kadri, jenž s Calgary před minulou sezonou podepsal sedmiletý kontrakt v hodnotě 49 milionů dolarů, však tyto dramatické chvíle bere s úsměvem. „Hrál jsem deset let v Torontu. Nad řadou věcí dokážu snadno jen pokrčit rameny,“ smál se v rozhovoru pro Sportsnet 960.

Kadri, jehož Toronto draftovalo v roce 2009 na sedmém místě, strávil u organizace deset sezon, než se přesunul na tři roky do Colorada a posléze do Calgary. Moc dobře tak ví, co to jsou nenaplněná očekávání a dramatické okamžiky.

„Neberu to jako nějaký problém. Pokud jde o to, jak se s tím vypořádat, nemyslím si, že by to byl pro kohokoliv z nás problém. Myslím, že do dalšího roku půjdeme s čistým štítem,“ řekl, že ať už se v Calgary stane cokoliv, důležité bude, aby do nového ročníku šli všichni hladoví po vítězství. „Rád se za sezonami ohlížím a přemýšlím o nich. Musím se oproti předchozím ročníkům zlepšovat, což mě udržuje motivovaného po celé léto.“

Jak bude vypadat kádr Calgary v nové sezoně, to je v tuto chvíli ještě nejasné. Kupříkladu útočníků mají Flames aktuálně u hlavního týmu podepsaných jen devět. Budou tedy muset ještě lovit na trhu s volnými hráči, měnit, případně sáhnout do rezerv na farmě. Kadri by měl být tak jako tak jedním z tahounů týmu, který v roli GM povede Craig Conroy a v roli hlavního kouče Ryan Huska, jenž byl v uplynulých letech asistentem Suttera.

„V Husku mám plnou důvěru. Už jsem s ním několikrát mluvil z očí do očí a opravdu se mi líbí, jak má nastavenou mysl. Myslím, že je to chytrý chlap. Má nějaké trenérské zkušenosti, je obeznámen s celou organizací i hráči. Je obrovskou pomocí, když se povede najít někoho uvnitř organizace, kdo už ví, co se děje,“ dodal Kadri.

