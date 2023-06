Dubas o Crosbym a Malkinovi: Sázím na ně a jdu do toho s nimi!

Když 14. dubna ukončili spolupráci s generálním manažerem Ronem Hextallem a prezidentem pro hokejové operace Brianem Burkem, naznačili vlastníci Penguins ze skupiny Fenway Sports Group, že s hledáním náhrady nebudou spěchat. Žádná ukvapená rozhodnutí.

„Najdeme někoho dříve či později,“ řekl tehdy David Beeston.

Po 49 dnech je jasno. Funkce prezidenta hokejových operací se ujímá Kyle Dubas, dlouho diskutovaný ve spojitosti s Pittsburghem. Nyní je vyjasněná i jeho úloha. „Je to obrovský úspěch, protože tu právě teď sedíme s Kylem,“ řekl Beeston na tiskové konferenci v PPG Paints Areně. „Rozjeli jsme robustní hledání. Dali jsme tomu čas. A jsme rádi, kam jsme dospěli.“

Jestli něco Dubas umí, pak mluvit. „Byl velmi zřetelný ohledně jeho cesty k úspěchu. Chápeme, že to je o rovnováze mezi úspěchem tento rok a úspěchem dlouhodobým a jsme přesvědčení, že Kyle naplní plány, které pro nás formuloval,“ řekl Tom Werner.

Měnit něco v kádru Penguins nebude zrovna lehké. Jeden z nejstarších týmů v NHL se letos poprvé od roku 2006 nedostal do play off. Mužstvo má pod smlouvou všechny klubové legendy, v kontraktech je několik no-movement a no-trade klauzulí, což stavitelům práci rozhodně neusnadní.

„Bude to náročné,“ naznačil Dubas. „Jsou před námi důležitá rozhodnutí. V obraně nás čekají velké změny. V útoku toho asi bude potřeba míň. První dva útoky se mi líbí. Máme tam Guentzela a Crosbyho, Malkina na centru. V příštích několika týdnech to musíme utřídit.“

Že jsou v Pittsburghu někteří hráči nedotknutelní, je jasné. A nezpochybňuje to ani Dubas. „Slyšel jsem dost lidí o tomhle týmu pochybovat. Vidím to tak, že když budou chtít jít proti trenéru Mikeu Sullivanovi, Sidneymu Crosbymu, Jevgeniji Malkinovi, Krisu Letangovi, udělají to. Já na ně ale sázím a půjdu do toho s nimi.“

Jádro je podle Dubase stále konkurenceschopné, jde o to vhodně ho doplnit. „Je to parta schopná vítězit, musíme kádr rozšířit a doplnit genialitu určitých lidí. Některé dílky skládačky už tady jsou. Musíme na tom zamakat. Současně nesmíme přestat myslet na vzdálenější budoucnost.“

Hodně věcí se bude muset řešit. Třeba brankoviště. Třetí a čtvrtý útok. Zlepšit se podle Dubase musí také hra proti divizním soupeřům. Ze všeho nejdřív je teď ale potřeba najít nového generálního manažera. Čas je zhruba do konce června, maximálně července.

