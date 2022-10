Duchene a Ekholm o Nashvillu, Česku i MS 2015: Speciální zážitek!

Švédský obránce brzy začne v dresu Predators už dvanáctou sezonu, kanadský útočník zase svou čtrnáctou v NHL. Mistři světa Mattias Ekholm a Matt Duchene ve čtvrtek po sedmi letech zase potrénovali v O2 areně, tentokrát ale před stovkami fanoušků, kteří jim na více než hodinu vytvořili parádní atmosféru. Jak si oba tahouni Nashvillu věří před dvojzápasem se San Jose? A co pro ně znamená hokejové cestování po Evropě?

Otevřený trénink hokejistů z NHL? Na pražském ledě byl Nashville pod dohledem novinářů, televizních kamer, českých trenérů z celé republiky i nadšených dětí a mladých hokejistů. Vždyť již za pár hodin začne právě v srdci Evropy nová sezona NHL.

I s Mattem Duchenem na ledě, tedy trojkou draftu 2009 a vítězem olympiády nebo Světového poháru… Loni osobně prožil s 86 body nejlepší sezonu kariéry, jenže jeho tým podlehl v prvním kole pozdějším šampionům z Colorada.

„Nekoukám nějak moc na svá osobní čísla. Spíš mě zajímá každodenní práce, abych makal naplno a byl schopný pomoct týmu k výhrám. Chci ze sebe dostat to nejlepší a nemyslím si, že statistiky vždy přesně odrážejí vaši hru. Můžu mít letos klidně míň bodů, ale být spokojenější se svojí hrou. I když góly a nahrávky jsou samozřejmě motivací a odměnou,“ myslí si Matt Duchene, pro kterého v létě sezona opět skončila příliš brzo.

Letos tak honba za pohárem začne odznovu. A Duchene cítí, že jeho parta je teď silnější. „Hlavním důvodem jsou zkušenosti. Loni jsme byli v play off, měli jsme skvělou základní část, ale první kolo nám nevyšlo tak, jak jsme si přáli. Jádro týmu je však už delší dobu pohromadě, v lajnách si rozumíme, přesilovky by mohly fungovat, trenérův systém nám vyhovuje,“ říká.

„Taky to konečně vypadá na bezproblémový rok po dvou šílených sezonách s Covidem. A stoprocentně musím zmínit nové příchody do týmu – Nino Niederreiter a Ryan McDonagh. Máme opravdu výborné a pracovité hráče, v kabině je dobrá atmosféra. Teď už je to jen o tom, abychom vše přenesli i na led,“ myslí si Duchene.

Zkušený obránce Mattias Ekholm jen souhlasil: „Všichni se moc těšíme, máme tady taky několik mladých kluků, kteří mají takové to důležité nadšení. Posbírali už zároveň i nějaké zkušenosti v lize, takže budou vyspělejší a sebevědomější.“

Právě Ekholm loni zvládl velkou porci 76 utkání v základní části, větší zátěž než on navíc zvládlo i dalších deset spoluhráčů. Tomu se říká výdrž.

„Nikdy se nebudete cítit na sto procent uvolnění v každém zápase sezony. To nejde, sezona je velmi náročná, únava je znát. Musíte se s tím vyrovnat a uvědomit si, že přijdou lepší i horší zápasy. Občas je prostě v pořádku, když jste průměrní. Důležité je starat se o své tělo a být připravený, protože každý týden hrajeme tři až čtyři utkání, což je fakt síla. Být zdravý ale není jen tak nějaká dovednost, potřebujete k tomu i kus štěstí,“ popsal Ekholm, co také obnáší být součástí světa NHL.

A když máte štěstí, podíváte se i do Evropy, třeba i na domácí led, což o víkendu čeká na Radima Šimka s Tomášem Hertlem. Ale během přátelského utkání Nashvillu v Bernu takový pocit zažili Švácaři Roman Josi a Nino Niederreiter.

„Ninova babička ani nemá cestovní pas, takže bylo úžasné, že ho mohla vidět na ledě poprvé v profesionální kariéře, navíc doma a jako hráče NHL. Je neskutečné to sledovat zblízka, vidět třeba Romana Josiho, jak má slzy v očích, protože pro něj ten zápas doma v Bernu znamenal tak moc. Taky pro nás ze zámoří je to hodně speciální, jsem rád i za kluky, že tohle můžou zažít,“ přiznal Duchene, který byl na tiskovce v parádní náladě.

Tím spíš, když se pak začalo mluvit o „českém“ mistrovství světa 2015, které s Kanadou naprosto ovládl a sám měl tehdy více než bod na zápas.

„Mattovy vzpomínky jsou určitě hezčí než ty moje, protože já jsem tady na rozdíl od něj nevyhrál zlatou medaili,“ zasmál se Ekholm otázce na Prahu.

„Praha je skvělé město pro hokej i pro obyčejnou návštěvu. Včera jsme měli volný den, takže jsme se stihli projít centrem. A můžu říct, že hlavní město Česka je opravdu krásné. Rád jsem si zase zblízka prohlédl Karlův most a další památky,“ řekl o chvíli později.

A dodal: „Co si pamatuju z arény? Proti Česku jsme tady hráli hned první zápas mistrovství, Jágr byl v první lajně a stadion byl úplně vyprodaný. To je atmosféra, kterou čekám i v pátek a sobotu. Moc se těším!“

Share on Google+