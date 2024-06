Duchene chce zůstat v Dallasu. Peníze neberu v potaz, říká

Sedlo mu to jako málo kde, a tak logicky doufá, že v povedeném působení bude pokračovat. Útočník Dallasu Stars Matt Duchene si přeje, aby v týmu zůstal. I přes to, že by na trhu s volnými hráči možná mohl dostat více peněz.

Hráči se při každém hledání nové smlouvy snaží vyřešit třídílný rébus mezi hokejem, rodinou a finančním ohodnocením. Duchene, kterému je nyní třiatřicet let, by byl rád, kdyby se tento rébus vyřešil v Texasu.

"Mám pořadí priorit, které bych rád plnil... Ale peníze pro mě rozhodně nejsou a nikdy nebyly číslo 1,“ řekl Duchene. "A obzvlášť v této fázi mé kariéry. Měl jsem velké štěstí, že jsem měl několik skvělých smluv, a mám kolem sebe několik dobrých lidí, kteří na těchto věcech pracují.“

V Dallasu se většině hráčů líbí, navíc se jedná o tým, který by za rok měl zase o pohár bojovat. Tím by se priority naplnily.

„Dallas? V tomto směru absolutně,“ potvrdil. „Tento rok ukázal, že to je něco pro mě. A určitě se spolu pobavíme a budeme se snažit se něco vymyslet. Těším se na to. Doufám, že to bude rychlé. O téhle organizaci můžu mluvit jedině v dobrém."

Duchene se ke Stars připojil loni v červenci na základě roční smlouvy na 3 miliony dolarů poté, co ho po čtyřech letech vykoupili Nashville Predators ze sedmileté smlouvy na 56 milionů dolarů, která mu vynášela 8 milionů ročně.

V základní části sezony si zahrál v 80 zápasech, v nichž vstřelil 25 gólů a přidal 40 asistencí, což mu vyneslo 65 bodů. Další dvě branky a dohromady šest bodů si připsal v 19 zápasech play off, kdy Stars vypadli v šestém utkání finále konference s Edmontonem.

Podle CapFriendly mají Stars po sezóně k dispozici něco málo přes 16,2 milionu dolarů a 13 hráčů pod smlouvou. Duchene je jedním z několika nechráněných volných hráčů, kromě něj končí kontrakt Craigu Smithovi, Janimu Hakanpaovi, Chrisi Tanevovi nebo Scottu Wedgewoodovi.

