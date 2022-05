Dvě stovky. Sidney Crosby klepe na dveře elitního klubu produktivity play-off

Bývá přezdíván zlaté dítě kanadského hokeje. A přezdívka je to více než trefná. Medaile na mezinárodní scéně sbírá po hrstech už od juniorského věku a své jméno má na stříbrném poháru Lorda Stanleyho vyryto už třikrát. O kvalitách jednoho z nejlepších hokejistů současnosti svědčí i fakt, že je jediným členem prestižního Triple Gold klubu, který vyhrál všechny nejcennější trofeje (MS, OH i Stanley Cup) jako kapitán týmu. A teď se blíží k dalšímu významnému milníku své hokejové kariéry.

Že bodování vyřazovací části NHL vévodí fenomenální Wayne Gretzky, asi nikoho nepřekvapí. 382 bodů ve 208 zápasech je suverénně nejvíc, druhý Messier zaostává o skoro 90 bodů. Zajímavější je, že hranici 200 kanadských bodů pokořila, vyjma těchto dvou velikánů, už jen trojice hráčů.

Dva z nich jsou také členy veleúspěšné dynastie Olejářů z osmdesátých let. Fin Jari Kurri (233 bodů) těžil ze skvělých Gretzkého pasů a Glenn Anderson (214 bodů) byl dlouholetý Messierův parťák ve druhé formaci gólové mašiny jménem Oilers.

Jediným, kdo narušuje tuto historickou edmontonskou hegemonii, je česká hokejová ikona Jaromír Jágr. Ten nastoupil k 208 zápasům play-off a nastřádal 201 bodů.

Tuto pětici teď může doplnit pittsburský kapitán Crosby. Doposud nastřílel 70 branek, přidal 127 asistencí, takže mu k magické hranici chybí tři body. Při bilanci 6 bodů z úvodních třech zápasů série s Rangers není důvod nevěřit, že tuto hranici letos překoná.

V případě Crosbyho to není o tom, že by se vezl v něčím stínu nebo že by byl pouhou součástí úspěšného týmu. Naopak, on je ten, kdo ve vyřazovacích bojích zařazuje ještě vyšší rychlost, pozvedá bojový prapor a osobním příkladem táhne spoluhráče.

Trofeje, medaile, poháry

Už ve své nováčkovské sezóně byl na mistrovství světa v Rize. Se 16 body se stal nejmladším vítězem kanadského bodování MS a byl zvolen nejlepším útočníkem turnaje. Na olympiádě v roce 2010 vstřelil rozhodující gól v prodloužení finálového zápasu proti USA.

V roce 2009 si poprvé sáhl na stříbrný pohár Lorda Stanleyho. Svůj tým Tučňáků dovedl k vysněnému titulu jako kapitán. V necelých 22 letech jako nejmladší lídr od roku 1895.

S céčkem na hrudi vedl národním tým Kanady ke zlatým medailím i na olympiádě 2014 a mistrovství světa 2015 v Praze.

O rok později dokráčel s Tučňáky do finále play-off. Po šestizápasové bitvě se Žraloky podruhé v kariéře zvedl nad hlavu nejslavnější klubou trofej světa. Zaznamenal 19 bodů a získal Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče vyřazovací části.

Další sezónu se stali Penguins prvním týmem, který dokázal v éře platového stropu (od 2005/06) obhájit titul. Ve finále porazili Predátory z Nashvillu a získali historicky pátý triumf. Pro Crosbyho to byl třetí prsten šampióna. S 29 body byl celkově druhý nejproduktivnější hráč play-off a získal druhou trofej Conn Smythe v řadě. To se před ním povedlo jen dvěma hráčům v historii. Gólman Bernie Parent si ji vychytal v letech 1974 a 1975. A dvakrát byl oceněn i Mario Lemieux při historicky prvních triumfech Penguins na začátku devadesátých let.

V posledních letech je účast Tučňáků v play-off spíše symbolická. Tři sezóny po sobě nepřežili první kolo. Celý tým věří, že se to letos zlomí a Crosby, jako kapitán, jde opět příkladem. Šest bodů ve třech zápasech je skvělá vizitka čtyřiatřicetileté klubové legendy.

Kdo další?

Pětice hokejových osobností by se tak měla připravit na příchod nového člena. Na jak dlouhou dobu bude posledním, je otázkou. Mezi aktivními hráči je druhý Malkin se 176 body a pak následuje skoro 40bodová propast. Prošedivělý veterán Ovečkin nashromáždil 139 bodů, končící Joe Thornton o pět bodů méně. Americký šikula Patrick Kane a Nikita Kučerov z Tampy jsou zbylí dva aktivní plejeři, kteří ve vyřazovacích bojích nastřádali alespoň 130 bodů.

