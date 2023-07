Dvořák podepsal s Los Angeles. Bude zatím působit v Liberci?

Osmnáctiletý obránce Jakub Dvořák, kterého si vybralo na draftu Los Angeles z 54. místa, podepsal první kontrakt v NHL. Dohodl se na nováčkovské smlouvě s Kings.

Dvořák byl třetím nejvýše postavením Čechem na letošním draftu, kdyby nebylo zdravotních potíží v posledních letech, nejspíš by mířil ještě výš.

Kvůli zlomené klíční kosti musel dokonce vynechat mistrovství světa dvacítek. V uplynulé sezoně stihl v extralize za Bílé Tygry 24 utkání (0+2), sezonu dříve si tento odchovanec Liberce zkusil také první ligu za Benátky nad Jizerou.

V posledních dnech si ale užíval pozornosti v zámoří. Na draft sice osobně nepřijel, ale chvíli poté zamířil do Spojených států na development kemp.

„Ze začátku jsem si to úplně neuvědomoval, ale po kempu, který jsem v Los Angeles absolvoval, se mi otevřela realita a ty pocity jsem naplno docenil. Beru to jako skvělou novou příležitost, které se do budoucna budu snažit co nejlépe držet," řekl pár dní zpět pro liberecké oficiální stránky.

„Pravděpodobná je i varianta, že mě ještě rok nechají hrát v Liberci."

U Kings navíc působí jeho bývalý spoluhráč Petr Jelínek v roli skauta.

„Volali jsme si krátce po draftu a hned mi gratuloval. Říkal, že mu už prý z Los Angeles taky volali, že mě bude mít na starosti," smál se Dvořák. „Je to pěkné, že se to takhle s Petrem sešlo."

SIGNED ✍️



We’ve signed 2023 second-round pick Jakub Dvorak to a three-year, entry-level contract!



Read more ? https://t.co/Si0FvV4D7g pic.twitter.com/tg5FDzpV0L — LA Kings (@LAKings) July 14, 2023

Jak to bude s jeho budoucností?

Ve hře je také to, že by ještě mohl zůstat v Liberci.

„Ještě nic není definitivní, ale nějaké náznaky mám. Pravděpodobná je i varianta, že mě ještě rok nechají hrát v Liberci. Nemůžu to ale říct s jistotou, uvidíme," líčil pro hcbilitygri.cz.

