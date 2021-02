Edmonton předvedl ve Vancouveru velký obrat! Pittsburgh v prodloužení zdolal Washington

Poslední hrané utkání přineslo velký obrat! Edmonton prohrával ve Vancouver o tři branky, nicméně nakonec slaví vítězství 4:3. Tradičně atraktivní duel mezi Washingtonem a Pittsburghem muselo tentokrát rozhodnout prodloužení...

NEW JERSEY DEVILS - BUFFALO SABRES

1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Buffalo si poradilo s New Jersey

Druhé vítězství Sabres na ledě Devils v této sezóně. Po bezgólové první polovině zápasu se Buffalo našlo, dostalo se do tříbrankového vedení a namířilo si to k zisku dvou bodů. New Jersey v závěru ještě mírně zdramatizovalo, v poslední sekundě ale upravil na konečných 4:1 Cody Eakin.

Branky a nahrávky

60. Gusev (Subban, Zacha) – 31. Olofsson (Dahlin, Reinhart), 46. Asplund (Reinhart, Eichel), 47. Cozens (Hall, Staal), 60. Eakin (Okposo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 42 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (NJD) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 57:33

Linus Ullmark (BUF) – 41 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,6 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55



Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BUF) - 41 zákroků

2. Victor Olofsson (BUF) - 1+0

3. Sam Reinhart (BUF) - 0+2

WASHINGTON CAPITALS - PITTSBURGH PENGUINS

2:3pp. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Prodloužení pro Pittsburgh

Draze vykoupené vítězství. Penguins byli na ledě Capitals mírně lepším týmem, o vítězství ale v základní hrací době rozhodnout nedokázal. V prodloužení si však vzal slovo Kasperi Kapanen a vystřelil svému týmu bod navíc. Pittsburgh však kvůli zranění přišel o Jasona Zuckera a nejspíše i Krise Letanga.

Branky a nahrávky

25. Pánik (Chára, Carlson), 34. Sheary (Kuzněcov) – 7. Malkin (Letang, Guentzel), 34. Guentzel (Marino, Kapanen), 62. Kapanen (Blueger, Jarry).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (WSH) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9%, odchytal 61:43

Tristan Jarry (PIT) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 61:43



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (WSH) - 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9%, odchytal 61:43

Zdeno Chára (WSH) - 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:34

Richard Pánik (WSH) - 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:10

Jakub Vrána (WSH) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:13



Tři hvězdy utkání

1. Kasperi Kapanen (PIT) - 1+1

2. Tristan Jarry (PIT) - 20 zákroků

3. Vítek Vaněček (WSH) - 34 zákroků

COLUMBUS BLUE JACKETS - CHICAGO BLACKHAWKS

5:6sn. (1:2, 2:2, 2:1 - 0:0)

Přestřelka došla až do nájezdů

Hokejisté Chicaga na ledě Columbusu dvakrát vedli o dvě branky, nakonec však duel za stavu 5:5 dospěl až do samostatných nájezdů. V nich se více dařilo hostům, kteří tak nakonec získali dva body.

Branky a nahrávky

12. Atkinson (Jenner), 21. Laine (Jones, Roslovic), 30. Laine (Atkinson, Jones), 50. Bjorkstrand (Roslovic, Carlsson), 56. Bjorkstrand (Laine) – 9. Söderberg (Kane, DeBrincat), 11. Kane (Suter, Janmark), 29. Hagel (Kane), 36. Kubalík (Keith, Söderberg), 44. Boqvist (Kane, Kubalík), rozh. náj. DeBrincat.

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 34 | Přesilová hra: 3/4 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) - 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3%, odchytal 65:00

Kevin Lankinen (CHI) - 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) - 1+1, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:45

David Kämpf (CHI) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:24



Tři hvězdy utkání

1. Patrick Kane (CHI) - 1+3

2. Patrik Laine (CBJ) - 2+1

3. Oliver Bjorkstrand (CBJ) - 2+0

OTTAWA SENATORS - MONTREAL CANADIENS

5:4sn. (2:1, 1:2, 1:1 - 0:0)

Stützle hrdinou nájezdů

První samostatné nájezdy ve své kariéře rozhodl německý mladíček Tim Stützle a nasměroval svůj tým k vítězství nad Montrealem. Souboj mezi kanadskými celky přinesl parádní podívanou. Hlavní hvězdou zápasu byl určitě Brady Tkachuk, kterého nešlo na ledě přehlédnout.

Branky a nahrávky

2. Batherson (Stepan, Zub), 10. Tkachuk (Batherson, Stützle), 24. Brännström (White, Brown), 51. Tkachuk (Norris, Chabot), rozh. náj. Stützle – 17. Weber (Evans, Perry), 25. Drouin, 31. Weber (Danault, Kulak), 49. Toffoli (Danault, Edmundson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 36 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (OTT) - 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 65:00

Carey Price (MTL) - 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:47



Tři hvězdy utkání

1. Brady Tkachuk (OTT) - 2+0

2. Shea Weber (MTL) - 2+0

3. Drake Batherson (OTT) - 1+1

DETROIT RED WINGS - NASHVILLE PREDATORS

0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Nashvillu stačilo málo

Nashville se tentokrát na zisk dvou bodů příliš nenadřel. Hokejisté Red Wings neodehráli vůbec dobré utkání a nedokázali vstřelit ani jednu branku. Predators k pohodlnému vítězství stačily trefy Forsberga a Tolvanena.

Branky a nahrávky

45. Forsberg (Josi, Granlund), 50. Tolvanen (Forsberg, Josi).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Bernier (DET) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9%, odchytal 57:26

Pekka Rinne (NSH) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:54

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:12



Tři hvězdy utkání

1. Filip Forsberg (NSH) - 1+1

2. Pekka Rinne (NSH) – 24 zákroků

3. Eeli Tolvanen (NSH) - 1+0

VANCOUVER CANUCKS - EDMONTON OILERS

3:4 (3:1, 0:0, 0:3)

Vancouver ztratil vedení o tři branky

Malá tragédie pro Canucks. Domácí se v prvních šestnácti minutách dostali do tříbrankového vedení a vypadalo to, že si dneska dokráčí pro vítězství. Edmonton ale zapnul na plné obrátky a zrodila se velká otočka, kterou v 54. minutě dokonal šťastným gólem Tyler Ennis.

Branky a nahrávky

2. Horvat (Schmidt, Pettersson), 9. Myers (Sutter), 16. Pettersson (Miller, Benn) – 19. Kahun (Barrie, Draisaitl), 41. Kahun (Draisaitl, Yamamoto), 45. McDavid (Draisaitl, Chiasson), 54. Ennis (Khaira, Larsson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2%, odchytal 58:28

Mike Smith (EDM) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 59:29



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 0+3

2. Elias Pettersson (VAN) - 1+1

3. Dominik Kahun (EDM) - 2+0

