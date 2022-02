Eichel poprvé nastoupí za nový tým! Carolina jde na Floridu, Vegas na Colorado

V noci budou bojovat nejlepší týmy Západní i Východní konference. Bezpochyby nejzajímavější duel bude na vidění v ranních hodinách, protože na sebe narazí dva aspiranti na Stanley Cup. V dresu Vegas si navíc odbude premiéru Jack Eichel, který se bude chtít zasloužit o druhou porážku v řadě pro Colorado. Další zajímavé utkání se bude konat mezi Carolinou a Floridou, týmy dělí v tabulce pouze dva body.

Jako první jde do akce rozjetá Minnesota, která míří na led Winnipegu, kde bude jednoznačným favoritem. Jets totiž pokračují ve střídání výhry s porážkou, pořád se tak nemohou dostat do optimální pohody. Naopak Wild pravidelně vyhrávají a trochu se začínají přibližovat vedoucímu Coloradu. Dvanáctý Winnipeg by tak neměl stát v cestě, k překvapení tu ale příležitost samozřejmě je.

Carolině patří na východě čtvrté místo, Florida okupuje to třetí. Na ledě Canes nás tak čeká třaskavý zápas, ve kterém uvidíme nejlepší hvězdy ligy. Favorita utkání můžeme těžko odhadovat, protože oba týmy hrají na špičkové úrovni. Nejspíš to tedy bude o tom, kde ze dvojice Sebastian Aho – Jonathan Huderdeau vkročí na led správnou bruslí.

Calgary se v poslední době nevídaně rozjelo, nedávno navíc výrazně posílilo. Z Montrealu totiž získalo Tylera Toffoliho, který má být hlavní zbrání v play off, kam Plameny neohroženě směřují. Na kontě mají sedm výher v řadě a nic nenasvědčuje tomu, že by měl Anaheim vítěznou šňůru ukončit, protože se mu v poslední době příliš nedaří. Přidá Toffoli svůj druhý gól v novém dresu?

Zlatý hřeb noci nás čeká až ve čtyři ráno. Jack Eichel po dlouhé rekonvalescenci konečně nastoupí v NHL, a to ve dresu Vegas, kteří ho už před nějakou dobou vyměnili s Buffalem. Proti silnému Coloradu se navíc hned může ukázat, jakou bude mít v novém týmu roli. Kabina Golden Knights ale nebude v optimální pohodě, protože naposledy schytala výprask od Calgary a proti Coloradu to rozhodně nebude mít jednodušší.

