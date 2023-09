Udržet se dlouhodobě v kanadsko-americké NHL není snadnou záležitostí. Zejména pokud nepatříte k hráčům, kteří mají potenciál hrát ve dvou elitních formacích. O záludnostech tohoto tvrdého byznysu ví své především Alex Chiasson. Rodák z Montrealu se totiž už popáté během posledních sedmi let musí snažit o kontrakt během tréninkového kempu.

Tzv. smlouva na zkoušku (PTO) je druhem kontraktu, který se uděluje volným hráčům pro tréninkový kemp. Během něho mohou přesvědčit vedení týmu (případně další týmy, když to nevyjde u prvotního zájemce) o svých kvalitách.

Dvaatřicetiletý Alex Chiasson je hokejistou, který (s nadsázkou řečeno) postavil na smlouvách na zkoušku svou živnost. Výstižněji asi jeho pozici popsat nelze. Vždyť za posledních sedm sezon už popáté vstupuje do přípravy jako hráč bez plnohodnotného kontraktu. Tentokrát o jeho služby vyjádřil zájem Boston, ale Chiasson musí vedení Bruins napřed přesvědčit o svých kvalitách. Pak bude mít minimálně na rok zase vystaráno.

„Je to na prd,“ řekl otevřeně Chiasson ke své situaci, kdy je pro něj vydělávání na živobytí spíš každoroční nejistotou. „Je to těžké. Ale mám doma kvalitní podpůrný systém,“ pousmál se. Hovořil pochopitelně o přístupu svých nejbližších, zejména tedy manželky.

„Moje žena je skvělá. To nicméně situaci ani tak neulehčí,“ upozornil. „Jak stárnu, tak zjišťuju, že hrát v NHL je privilegium. Nic nemůžete brát za samozřejmost. Až přijde ten den, kdy skončím, budu vědět, že jsem tomu odevzdal maximum. Ničeho nelituji,“ podotkl útočník, který má ve svém životopise dokonce vyhraný Stanley Cup. Povedlo se mu to v sezoně 2017/18 s Washingtonem, s nímž uzavřel tehdy smlouvu rovněž až po PTO (professional tryout).

Právě v roce 2017 totiž jeho příběh hráče, který se musí o šanci rvát až do posledních okamžiků, začal. Chiassonovi tehdy skončil kontrakt v Calgary a na trhu s volnými hráči o něho nikdo neprojevil zájem. S povděkem přijal zkoušku u Capitals, které přesvědčil. Uzavřel roční smlouvu na 660 tisíc dolarů a vedle 61 zápasů v základní části odehrál dalších 16 duelů v play-off.

Ani prsten pro vítěze hokejového svatého grálu mu však nestačil k tomu, aby získal kontrakt během standardního období mezi sezonami. Naopak, znovu musel absolvovat stejné kolečko jako předtím. Tentokrát si jej vytáhl Edmonton, který mu rovněž udělil posléze standardní smlouvu a rozhodně nelitoval.

Chiasson v 73 zápasech sezony 2018/19 dal 22 gólů a přidal 16 asistencí. Oilers jeho hokej bavil, a tak si ho pojistili na další dva roky. Dokonce mu z původních 650 tisíc dolarů zvedli gáži na 2,125 milionu za sezonu. Produktivita kanadského forvarda však začala klesat a čísel jako z první sezony v dresu Edmontonu už ani zdaleka nedosahoval.

Tak v létě 2021 mířil znovu na trh s volnými hráči a, nepřekvapivě, musel bojovat o smlouvu na tréninkovém kempu Vancouveru. Znovu se povedlo a Chiassonovi se pomalu mohlo začít přezdívat štístko. V 67 zápasech dal tehdy 13 branek a 9 asistencí, což nebyla úplně špatná bilance, ale asi nikoho nepřekvapí, že nový kontrakt zase od nikoho neobdržel.

A tehdy se poprvé Chiassonovi nezadařilo. Během PTO u Arizony totiž nedokázal možné nové zaměstnavatele přesvědčit a loni tak musel vzít zavděk smlouvou v AHL, konkrétně u Grand Rapids. Tam nehrál vůbec špatně a na začátku března se před koncem přestupového období dočkal lasa od Steva Yzermana, jenž si ho vytáhl do Detroitu a pro zbytek sezony mu udělil další krátkodobý kontrakt v NHL.

Letos v létě, díky slušným výkonům v Detroitu, za který dal ve 20 zápasech 9 branek, se dočkal i několika nabídek. Všechny ovšem byly dvoucestné, což se Chiassonovi moc nezamlouvalo. Rozhodl se tedy, že znovu zkusí štěstí na poslední chvíli. Pevně doufá, že jeho pátý pokus s PTO přinese čtvrtý úspěch a dočká se smlouvy u Bostonu, který jej bude během kempu zkoušet.

„Možná jsem mohl mít snazší cestu, ale ať se mi kdykoliv naskytla nějaká příležitost, vždy jsem bojoval za to, v co jsem věřil, a to bylo hrát v NHL,“ řekl, proč nechtěl uzavírat dvoucestné smlouvy a končit na farmách. „Odehrál jsem spousty zápasů (651), vyhrál pohár, hrál jsem s těmi nejlepšími. Tato hra mi toho hodně dala. Pokusím se z toho vymáčknout trochu víc. Jsem z této příležitosti nadšený,“ řekl k šanci bojovat o smlouvu v Bostonu.

