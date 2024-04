Fleury nemá dost! V NHL chce chytat i po čtyřicítce, podepsal novou smlouvu

Kdo pozorně naslouchal během sezony jeho výrokům, zaznamenal zřetelný, jasný vývoj. Původní vize, že Marc-André Fleury prožívá poslední ročník v NHL, se drolila víc a víc. “Flower” s postupem času vice a více cítil, že na labutí píseň je ještě brzy. "Kde ty kytky jsou" si tak hokejoví nadšenci zanotují nejdříve v roce 2025. Kvitují to.

Fleury nekončí! To je zpráva, co potěšila snad každého fanouška NHL.

Vždyť jen na oficiálním facebookovém účtu soutěže se našlo přes 12 tisíc gratulantů. Tak populární je frankofonní Kanaďan s americkým úsměvem.

Ohromný sympaťák je jeden z mála hráčů, pro které mají slabost všichni příznivci slavné soutěže bez ohledu na „klubovou příslušnost”.

Baví zákroky i smyslem pro humor, jeho špičkování se zelenáčem Brandonem Duhaimem patřilo k ozdobám právě finišující základní části. Fleury během ní stihl zdolat několik milníků a upevnit si své místo v dějinách NHL.

Odchytal tisící mač, poskočil na druhé místo v počtu výher, udržel 75. nulu (jediná mu chybí do elitní desítky). A hlavně stále zůstal konkurenceschopný, vedl si na svém místě v kleci Minnesoty lépe , než by zvládl průměrný ligový gólman.

Navíc má pověst dokonalého týmového hráče a znamenitého mentora.

A tak Wild stáli o to, aby zůstal. „Jsem ohromně vděčný, že mohu ještě jednu sezonu dělat to, co miluji. Stále je ve mně soutěživost,” pověděl Fleury s tím, že vše dlouhé měsíce důkladně rozmýšlel.

Nakonec vyhrála láska k hokeji, vášeň pro zápolení na sportovních kolbištích.

GM Bill Guerin upsal trojnásobného vítěze Stanley Cupu (a majitele Vezinovy trofeje z roku 2021) za 2,5 milionu dolarů na rok, přičemž se strany dohodly na klauzuli o „nepřesunitelnosti”.

Fleury nemůže být bez svého souhlasu vyměněn ani poslán na farmu.

28. listopadu oslaví čtyřicítku, počítá se s tím, že buď bude dál tvořit tandem s Filipem Gustavssonem, nebo utvoří dvojičku s jiným Švédem Jesperem Wallstedtem. Pro klubovou jedničku budoucnosti by byl učitelem a rádcem, přičemž by si stále dosyta zachytal.

Pořád totiž dostává velký prostor, v noci na patek připíše svůj 40. zápas, když nastoupí proti Krakenům ze Seattlu.

