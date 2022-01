Florida zdolala v domácím prostředí Vegas! Seattle uspěl v Pittsburghu

Páteční noc nabídla fanouškům NHL hned deset zápasů. Šlágr dnešního programu se odehrál na Floridě, kde místní Panthers dokázali ve vyrovnaném souboji porazit Vegas. K překvapení došlo v Pittsburghu, který v prodloužení podlehl Seattlu.

MONTREAL CANADIENS - ANAHEIM DUCKS

4:5 (0:3, 2:2, 2:0)

Zegras znovu čaroval

Hlavní hvězdou utkání v Montrealu se stal útočník Trevor Zegras. Mladíček v dresu Ducks vstřelil dva góly a zejména ten první stál za to. Prosadil se zpoza branky lakrosovým způsobem.

Branky a nahrávky

22. Evans (Pitlick, Anderson), 30. Lehkonen (Hoffman, Toffoli), 42. Evans (Pitlick), 55. Dauphin (TS) – 9. Carrick (Steel, Robinson), 16. Fowler (Terry, Shattenkirk), 18. Terry (Fowler, Shattenkirk), 22. Zegras (Silfverberg, Benoit), 35. Zegras (Terry, Drysdale).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Cayden Primeau (MTL) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 20:00

Samuel Montenbeault (MTL) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 37:55

Anthony Stolarz (ANA) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Trevor Zegras (ANA) - 2+0

2. Troy Terry (ANA) - 1+2

3. Jake Evans (MTL) - 2+0

OTTAWA SENATORS - CAROLINA HURRICANES

2:3sn. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Carolina zvládla samostatné nájezdy

Ottawa byla během utkání střelecky aktivnějším týmem a byla blízko vítězství, nakonec získala ale pouze bod. Carolině se v závěru podařilo vyrovnat a nakonec hosté uspěli v samostatných nájezdech.

Branky a nahrávky

25. Paul, 46. Formenton (Mete, Gaudette) – 23. Stepan (Skjei, Kotkaniemi), 57. Niederreiter (Slavin, Trocheck), rozh. náj. Svečnikov.

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (OTT) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 65:00

Frederik Andersen (CAR) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, +0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23



Tři hvězdy utkání

1. Frederik Andersen (CAR) - 37 zákroků

2. Nino Niederreiter (CAR) - 1+0

3. Alex Formenton (OTT) - 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW JERSEY DEVILS

3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Tampa potvrdila roli favorita

Výhra Tampy se nerodila snadno. New Jersey se v první třetině dostalo do vedení a hrálo velmi dobře. Síla Lightning se ale postupně projevila a floridský celek nakonec vyhrál těsně 3:2.

Branky a nahrávky

22. Killorn (Hedman, Stamkos), 35. Joseph, 52. Cirelli (Point, Palát) – 5. Severson (Bratt), 51. Hughes (Bratt, Severson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 33 | Přesilová hra: 1/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00

Jon Gillies (NJD) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 57:23



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:19

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 19:08

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:22

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Cirelli (TBL) – 1+0

2. Mathieu Joseph (TBL) – 1+0

3. Damon Severson (NJD) – 1+1

FLORIDA PANTHERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Florida zdolala silné Vegas

Očekávala se vyrovnaná bitva a ta se také uskutečnila. Golden Knights se brzy dokázali dostat do vedení, z jejich strany to ale bylo vše. Panthers vývoj utkání otočili a své těsné vedení drželi až do závěrečné minuty, v níž se domácí dvakrát trefili do prázdné branky.

Branky a nahrávky

20. Barkov (Lundell), 22. Bennett, 60. Marchment, 60. Bennett (Huberdeau, Barkov) – 8. Whitecloud (Janmark, Theodore).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:53

Robin Lehner (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:21



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:13



Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) – 1+1

2. Spencer Knight (FLA) – 24 zákroků

3. Sam Bennett (FLA) – 2+0

NEW YORK ISLANDERS - LOS ANGELES KINGS

2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Los Angeles přežilo divoký závěr

Poklidné utkání se v samotném závěru proměnilo v pořádné drama. Po brance Adriana Kempeho do prázdné branky se zdálo, že je rozhodnuto. Téměř okamžitě ale snížil Casey Cizikas a Islanders ještě měli malou naději. Vyrovnat ale v posledních sekundách nedokázali. První gól v NHL vstřelil v tomto zápase Quinton Byfield.

Branky a nahrávky

58. Barzal (Nelson, Bailey), 60. Cizikas (Martin, Clutterbuck) – 18. Byfield (Athanasiou, Brown), 40. Athanasiou (Kopitar, Doughty), 60. Kempe (Kopitar, Moore).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:03

Cal Petersen (LAK) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:14



Tři hvězdy utkání

1. Quinton Byfield (LAK) – 1+0

2. Andreas Athanasiou (LAK) – 1+1

3. Drew Doughty (LAK) – 0+0

PITTSBURGH PENGUINS - SEATTLE KRAKEN

1:2pp. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Seattle vybojoval cenné vítězství

Seattle na ledě ve formě hrajícího Pittsburghu podal skvělý výkon a nakonec si dokráčel i pro vítězství. Nováček soutěže v závěrečné fázi utkání vyrovnal a následně v prodloužení rozhodl Adam Larsson.

Branky a nahrávky

49. Malkin (Letang, Rust) – 57. McCann (Dunn, Johansson), 62. Larsson (Wennberg, Järnkrok).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) - 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 61:13

Philipp Grubauer (SEA) - 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 61:17



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 8:02



Tři hvězdy utkání

1. Adam Larsson (SEA) - 1+0

2. Jared McCann (SEA) - 1+0

3. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - NEW YORK RANGERS

5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Columbus dal lekci z produktivity

Začátek utkání byl hodně divoký, když se během osmi minut čtyřikrát měnilo skóre. V následném průběhu byli Rangers jasně aktivnějším týmem, góly ale přidávali Blue Jackets, kterým na pět branek stačilo devatenáct střel.

Branky a nahrávky

6. Nyquist (Laine, Jenner), 8. Jenner (Werenski, Bjorkstrand), 27. Kuraly (Domi, Werenski), 33. Jenner (Laine), 58. Kuraly (Werenski, Jenner) – 2. Panarin (Fox, Lindgren), 5. Goodrow (Schneider, Panarin), 48. Zibanejad (Panarin, Schneider).

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 – 36 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (NYR) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 57:44



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:31

Libor Hájek (NYR) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:00



Tři hvězdy utkání

1. Boone Jenner (CBJ) - 2+2

2. Sean Kuraly (CBJ) - 2+0

3. Zach Werenski (CBJ) - 0+3

ST. LOUIS BLUES - CALGARY FLAMES

5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Blues zastavili rozjeté Calgary

St. Louis si v domácím prostředí dokázalo poradit se silným Calgary. Skvělý výkon podal v brance Blues Ville Husso, který pochytal osmadvacet střel a byl hlavním postavou utkání.

Branky a nahrávky

7. Saad (Schenn, Krug), 14. Schenn (Mikkola), 30. Saad (Perron, Schenn), 45. Kyrou (Thomas, Scandella), 60. O'Reilly (Tarasenko) – 11. Backlund (Mangiapane).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:33

Jacob Markström (CGY) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Adam Ružička (CGY) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:45



Tři hvězdy utkání

1. Brandon Saad (STL) - 2+1

2. Ville Husso (STL) - 28 zákroků

3. Brayden Schenn (STL) - 1+1

WINNIPEG JETS - VANCOUVER CANUCKS

1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Vancouver vykradl Winnipeg

Vancouver dorazil do Winnipegu v dobrém rozpoložení a to se nakonec projevilo i na ledové ploše. Canucks ovládli druhou a třetí třetinu a připsali si vysoké vítězství.

Branky a nahrávky

16. Copp (Wheeler, Dubois) – 14. Miller (Boeser, Pettersson), 26. Miller (Boeser, Schenn), 33. Miller (Ekman-Larsson, Schenn), 42. Boeser (Miller, Hughes), 54. Pettersson (Myers, Hunt).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 2/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:57



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. J.T. Miller (VAN) – 3+1

2. Spencer Martin (VAN) – 33 zákroků

3. Andrew Copp (WPG) – 1+0

EDMONTON OILERS - NASHVILLE PREDATORS

3:2sn. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Houževnatý Edmonton uspěl proti Nashvillu

Hokejisté Edmontonu byli v zápase aktivnějším týmem a bylo vidět, že jdou vítězství naproti. Oilers dokázali dvakrát srovnat skóre, až se duel dostal až k samostatným nájezdům. V nich se prosadil pouze Connor McDavid a rozhodl o výhře svého týmu.

Branky a nahrávky

20. McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse), 35. Bouchard (Shore, Ryan), rozh. náj. McDavid – 6. Forsberg (Carrier, Granlund), 29. Duchene (Forsberg, Benning).

Statistické okénko

Střely na bránu: 46 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 64:53

Juuse Saros (NSH) – 44 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Evan Bouchard (EDM) – 1+0

2. Juuse Saros (NSH) – 44 zákroků

3. Mikko Koskinen (EDM) – 28 zákroků

