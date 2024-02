Gavin McKenna: V patnácti hvězdou! Zapamatujte si jméno Bedardova bratrance

NHL si ještě ani pořádně neužila Connora Bedarda, který od svého vstupu mezi dospělé nenechává nikoho na pochybách, že je skutečně výjimečným hráčem, a už abychom si poznamenali další jméno. Story je tím pozoruhodnější, že jde o Bedardova bratrance.

Gavin McKenna oslavil v prosinci teprve šestnácté narozeniny. Myslíte, že se v juniorské Western Hockey League jen tak nesměle rozkoukává? Ani náhodou! Tuhle soutěž si totiž zahrál už ve čtrnácti a jen o rok později patří k jejím největším hvězdám.

Draftem WHL prošel v roce 2022 jako jednička. Rodák z kanadského Yukonu, který má při obrovské rozloze jen 45 tisíc stálých obyvatel, se pořádně blýskl na Canada Winter Games, kde reprezentoval právě svou studenou severní provincii. Na turnaji zazářil 31 body (16+15) v sedmi utkáních. Yukon odehrál turnaj nejlíp ve své historii.

„Bylo to absolutně boží! Yukon nikdy nevyhrál víc než dva zápasy a tady jsme zvládli tři. Neskutečné. Neuvěřitelná zkušenost,“ rozplýval se mladík na podzim pro The Athletic.

McKenna měl za sebou v té době část sezóny ve WHL, kde loni nasbíral v 16 zápasech 18 bodů. Ještě coby čtrnáctiletý jinoch debutoval v této soutěži rovnou čtyřmi body (0+4). Jedna nahrávka hezčí než druhá!

V průběhu ročníku plnil i další povinnosti, v závěru ale pomohl týmu do play off, kde vstřelil svůj první gól. „Těch pár zápasů mi umožnilo přivyknout. Zvykl jsem si na chlapy i na rychlost celé soutěže. Hodně mi to pomohlo do tohoto roku.“

V létě poctivě makal a trénoval. A letos je to vidět. Po 44 zápasech má na kontě 69 bodů, je jasně nejlepším hráčem Medicine Hat Tigers, a to mezi o 3-4 roky staršími kluky! V produktivitě Western Hockey League byl k 7. únoru dvanáctý.

Pokud u třicetiletých profíků čtete, jak v létě pracovali na zlepšení některých dovedností, je třeba to brát s rezervou. Snaha je vždycky chvályhodná, ale starý pes už se učí novým kouskům těžko. McKenna je ve věku, kdy je stále ve vývinu, plus plasticita jeho mozku je ještě velmi vysoká. Může se tedy reálně výrazně zlepšovat.

„Makal jsem na střele, na bruslení. Různé maličkosti mé hry. Hodně jsem se soustředil taky na váhu, je to liga velkých kluků, takže to byl můj cíl,“ líčil před sezónou.

Trenér Willie Desjardins je velkým důvodem McKennova progresu. Nebál se mu dát šanci a hodně prostoru. Posiluje mladíkovo sebevědomí. Na začátku této sezóny mu bylo pořád teprve patnáct let. V prosinci oslavil šestnáctiny. Lednové statistiky už doslova berou dech.

Gavin McKenna in January:



• 12 games

• 10 goals

• 19 assists (12 primaries)

• 46 SOG

• 8 multi-point games

• Goals 36-11 in his minutes #2026NHLDraft pic.twitter.com/p4niFeBxG1 — Mitchell Brown (@MitchLBrown) February 5, 2024

V juniorech má před sebou ještě celé dvě sezóny, na draft NHL může v roce 2026. To jméno si zapamatujte. A klidně občas mrkněte na statistiky Hat Tigers ve WHL.

Connor Bedard nastřílel ve věku 16-17 let coby první v historii této soutěže přes 50 branek (51+49). Věkově bude jeho bratranec na stejné úrovni příští sezónu. Letos míří zhruba na 30 gólů, průměrem na zápas spíš na 35. Kolik jich nastřílí za rok?

