Góly i dlouhé série. Play off, jaké tu dlouho nebylo!

První kolo play off se hraje od 3. května a dosud známe jen dva postupující. Ve čtvrtek měly za stavu 3:2 čtyři týmy mečbol, soupeře dorazilo jen St. Louis. Další tři série nabídnou sedmý zápas. Tři páteční série jsou po pěti duelech shodně na stavu 3:2.

Divák si užívá nejenom dramatický vývoj, zásobován je rovněž vysokou brankovou náloží. Psali jsme o tom už koncem základní části, jenomže – kdo by to čekal - play off je ještě gólovější! Pokud regulérní sezóna nabídla průměr 6,28 na utkání, což je nejvíc od ročníku 1995-96 (taky 6,28), v play off máme průměr po 43 zápasech dokonce 6,63.

Letos to vážně není nuda. Aktivní projev, hluboké napadání, otevřené gólové partie. Byť se to samozřejmě některým trenérům nemusí líbit. Až na jeden zápas Colorada s Nashvillem a dva Calgary s Dallasem nepadlo dosud v žádném utkání pod 4 góly.

První kolo se hraje na čtyři vítězné zápasy od roku 1987, tj. 35. rok (v roce 2005 byla výluka). Už teď víme, že minimálně sedm sérií šlo do šestého zápasu, z toho tři určitě do sedmého. Víc šestizápasových sérií nabídl jen rok 1992, kdy šlo do šestého všech osm sérií, šest do sedmého! O rekord tedy letos nejde, ale nejsme mu příliš vzdáleni.

Krom sezóny, kdy Mario Lemieux dovedl Pittsburgh podruhé ke Stanley Cupu, nabídnul už pouze rok 2010 na úvod play off sedm šestizápasových sérií (které zažíváme letos). Dvě se tehdy přehouply do maximální stopáže, to už jsme překonali.

O třech sériích již nyní víme, že dospějí do sedmého duelu. Další tři jsou rozehrány a víc napoví páteční noc. V tomto směru může NHL rekord vyrovnat. Šest sedmizápasových sérií zažila liga pouze ve zmiňovaném roce 1992, v letech 1994, 1995 a 2011 se šlo do sedmého čtyřikrát. Ve všech ostatních letech maximálně třikrát.

