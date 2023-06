Connor Hellebuyck spojil celou svou dosavadní kariéru v NHL s Winnipegem Jets. Spojení Hellebuycka a Tryskáčů však už dlouhého trvání mít nebude. Maximálně jeden rok. Třicetiletý Američan se totiž vyjádřil, že prodloužení smlouvy s Winnipegem neplánuje a vedení organizace musí nyní řešit nepříjemnou situaci. Vše nasvědčuje tomu, že se pokusí svého brankáře vyměnit, aby za něj aspoň něco získalo.

Hellebuyck má u Winnipegu smlouvu ještě na příští sezonu. S předstihem ale podle webu The Athletic informoval vedení týmu, že kontrakt s Jets neprodlouží. To je pro generálního manažera Kevina Cheveldayoffa trochu čára přes rozpočet. Počítal totiž, že jednoho z nejvytíženějších gólmanů ligy nejpozději v průběhu příští sezony podepíše k další spolupráci.

Současný vývoj situace ovšem naznačuje, že Cheveldayoff musí řešit několik nepříjemných otazníků, co se týče jeho brankoviště a brankářské jedničky. Cheveldayoff má na výběr z několika možností, žádná se ale nezdá být ideální s ohledem na celý tým.

Může Hellebuycka nechat v týmu celou příští sezonu a pokusit se z jeho kvalit vytěžit maximum v honbě za úspěchem. Pak by o něj ale bez náhrady přišel, jelikož Hellebuyck chce jít na trh s volnými hráči.

Další možností je ho vyměnit už během léta, případně před draftem. Hellebuyck by zatížil platový rozpočet nového týmu částkou 6,166 milionu dolarů, což s ohledem na jeho kvality není vůbec vysoká částka. Cheveldayoff by zajisté získal hodně zajímavou protihodnotu, ale zároveň by musel řešit, kdo se stane novou jedničkou. Prakticky vše by musel vsadit na jedinou kartu - že uloví na trhu s volnými hráči výborného brankáře (že by získal výměnou za Hellebuycka brankáře obdobných kvalit je vysoce nepravděpodobné).

Poslední, a nejméně pravděpodobnou, možností je, že Hellebuycka vymění v průběhu sezony.

Pokud necháme stranou nynější starosti Cheveldayoffa a podíváme se na celou situaci z opačné strany, rozhodnutí Hellebuycka je pochopitelné. Je mu teprve třicet let a chce Stanley Cup. Navíc dlouhodobě potvrzuje, že je jedním z nejlepších brankářů NHL. O to víc ho nejspíš mrzí, že na něm chtěl Winnipeg vždy ušetřit.

Jeho poslední dva kontrakty se řešily až těsně před slyšením před tribunálem. Napřed v roce 2017 obdržel jednoletou smlouvu na 2,25 milionu dolarů a následně v červenci 2018 podepsal šestiletý kontrakt v celkové hodnotě 37 milionů dolarů. S ohledem na jeho výkony tyto smlouvy podhodnocují jeho hodnotu a Hellebuyck si toho je moc dobře vědom.

Winnipeg, s nímž nechce prodloužit smlouvu ani Pierre-Luc Dubois, se dostává do stejné situace jako Calgary loni v létě. Vedení Flames dal Matthew Tkachuk rovněž najevo, že s nimi nechce prodloužit kontrakt a situace se nakonec vyřešila jeho výměnou na Floridu. Právě Florida se stala jasným vítězem tohoto trejdu.

Tomu se Winnipeg bude snažit předejít a bude chtít za Hellebuycka protihodnotu, která z Jets udělá vítěze výměny. Cheveldayoff se ale klidně může přepočítat a pokud si stanoví až příliš vysoké požadavky, také nemusí dostat vůbec nic.

V tuto chvíli je jistá jen jedna věc. Connor Hellebuyck ve Winnipegu končí. Jestli se tak stane v nadcházejících týdnech či měsících, nebo zda k tomu dojde na konci příští sezony, je jedinou neznámou v této rovnici. Jakmile se tak ale stane, Winnipeg přijde o skvělého brankáře, který se stal tváří tohoto týmu a od sezony 2015/16 odchytal v jeho dresu prozatím 445 zápasů v základní části a dalších 40 v play-off.

