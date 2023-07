Hop, nebo trop. Zadina riskuje zámořskou kariéru, jeho kontrakt v Detroitu byl anulován

Snaha o výměnu neklapla, pokus o přesun do jiného týmu díky listině nechráněných hráčů rovněž ne. A tak přišla na řadu poslední možnost. Filip Zadina se nechal podruhé umístit na waiver list, z něhož si ho mohl kdokoliv vzít, načež se dohodl s Red Wings na anulování svého kontraktu. Risk, který může být ziskem, ale také koncem krátké zámořské kariéry.

Je složité vcítit se do kůže Filipa Zadiny, třiadvacetiletého mladíka, který měl být jako šestka draftu 2018 hvězdou. Místo toho ale v Detroitu strádal.

Poté, co v sezoně 2021/22 vsítil v 74 zápasech 10 branek a přidal 14 asistencí, tak očekával, že se bude dál zlepšovat a stane se jedním z tahounů. Realita však byla trochu jiná. Zkraje sezony dostal příležitost, ale nevyužil ji dostatečně. Pak se dlouhodobě zranil, chyběl takřka tři měsíce, zkrátka všechno bylo špatně.

Výsledkem bylo jen 30 odehraných zápasů s bilancí 3+4. A také pocit, že se mu v Detroitu tolik nevěří. I přes uzavřený tříletý kontrakt, který mu v dalších dvou letech měl vynést 4,56 milionu dolarů.

Měl, ale nevynese. Zadina zatoužil po čerstvém startu někde jinde. Možná se mu nelze úplně divit, potřebuje cítit důvěru vedení, dostat možnost růst a zlepšovat se. Zatímco druhé dvě příležitosti měl, tu první nejspíš tolik ne. A tak požádal Steva Yzermana o výměnu.

S úspěchem se nesetkal, a to ani poté, co jej Detroit umístil na listinu nechráněných hráčů. Když Zadina zůstal 24 hodin bez povšimnutí, vsadil vše na jednu kartu. Dohodl se s Detroitem na ukončení smlouvy. Následovalo tedy další umístění na listinu nechráněných hokejistů. Jakmile uběhlo dalších 24 hodin, Red Wings a Zadina oboustranně rozvázali smlouvu bez jakýchkoliv postihů.

Rodák z Pardubic se tím připravil o miliony (v přepočtu desítky milionů korun) a také jistotu, že během následujících dvou let může prokázat své kvality.

Asi není divu, že si Zadinu nikdo z listiny nechráněných hráčů nevytáhl. Přeci jen, řada týmů má nabitý rozpočet a takřka dvoumilionové roční zatížení platového rozpočtu si každý dovolit nemůže. Obzvlášť, když hráč s touto smlouvou není tolik produktivní. Ve 190 zápasech zaznamenal český hokejista 28 branek a 40 přihrávek.

Zadina ale zariskoval a až čas ukáže, jestli to byl krok správným směrem. Se svým agentem teď může vyjednávat s kýmkoliv bude chtít a existuje velká šance, že se jako šestka draftu někde i usadí, byť za menší peníze. Pro Zadinu by to byl dar z nebes, moci zkusit jiný tým NHL a zjistit, jestli chyba byla na jeho straně, nebo na straně vedení Red Wings.

Jenže existuje také šance, že se zámořská kariéra třiadvacetiletého forvarda tímto krokem nachýlila ke konci. Vše bude záležet na schopnostech jeho agenta Darrena Ferrise, který zastupuje takové hráče jako Mitchella Marnera, Nazema Kadriho, Taylora Halla či Sama Bennetta, a na schopnostech samotného Zadiny.

Je to zkrátka hop, nebo trop. Buď to Zadinovi vyjde a podepíše s některým z týmů pravděpodobně krátkodobou a nepříliš štědrou smlouvu, během jejíž platnosti zkusí přesvědčit o svých kvalitách, nebo bude muset zamířit do Evropy a s NHL se rozloučí.

Share on Google+