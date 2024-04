Hotovo, NHL se stěhuje do Salt Lake City! Budeme Utah "Něco", oznámili noví majitelé

Osmadvacetileté působení NHL ve státě Arizona oficiálně skončilo. Rada guvernérů NHL ve čtvrtek jednomyslně schválila prodej a přestěhování klubu do Salt Lake City na začátek sezony 2024/25.

"Jak každý ví, Utah je živoucí a prosperující stát a my jsme nadšeni, že můžeme být jeho součástí," uvedl v prohlášení komisionář NHL Gary Bettman. "Jsme také rádi, že můžeme Ashley a Ryana Smithovi přivítat v rodině NHL, a víme, že budou skvělými majiteli v Utahu. Děkujeme jim za to, že s ligou tak ochotně spolupracovali na vyřešení složité situace tímto bezprecedentním a prospěšným způsobem.“

Jak ze slov Bettmana vyplývá, vlastnictví týmu převezme majitel basketbalových Utah Jazz Ryan Smith.

"Jsme poctěni, že můžeme do Utahu přivést tým NHL, a uvědomujeme si odpovědnost, kterou máme jako majitelé nového klubu NHL," uvedli v prohlášení Ryan a Ashley Smithovi. "Tento den je pro náš stát a naše fanoušky přelomový. Naším záměrem vždy bylo usilovat o hokejový tým. Když se na nás komisionář obrátil a požádal nás o pomoc při řešení této situace, učinili jsme odvážné rozhodnutí představit novou organizaci v Utahu, přičemž jsme si plně uvědomovali, že se pouštíme do něčeho v úzkém časovém horizontu.“

Očekává se, že tým bude hrát v Delta Center, současném domově Jazz. V tomto areálu se také konaly hokejové soutěže na zimních olympijských hrách v roce 2002.

Fanoušky teď bude zajímat, co všechno se bude dít. Základem bude vůbec vymyslet název. Už teď se ví, že nebude odkazovat na město, nýbrž na celý stát.

"Na 100 procent to bude Utah, bude to Utah Něco," řekl Smith. "Nemyslím si, že vzhledem k časovému plánu budeme mít čas, abychom v příštích třech měsících vymysleli a prosadili, co to bude."

Tento krok ukončuje roky nejistoty kolem klubu a jeho budoucnosti v Arizoně a završuje téměř tři desetiletí trvající existenci klubu s většinou špatnými výsledky na ledě a chronickým špatným řízením v průběhu několika majitelů.

Součástí kupní smlouvy je však ustanovení, že si liga vyhrazuje právo znovu aktivovat organizaci Coyotes, "pokud majitel Alex Meruelo do pěti let plně vybuduje nové, moderní zařízení vhodné pro tým NHL".

"Souhlasím s komisařem Garym Bettmanem a NHL, že je nespravedlivé, abychom strávili ještě několik let hraním v aréně, která není vhodná pro hokej NHL," uvedl Meruelo v prohlášení. "To však neznamená konec hokeje v Arizoně. Vyjednal jsem právo na reaktivaci týmu během následujících pěti let a ponechal jsem si vlastnictví milovaného jména, značky a loga Coyotes. Zůstávám zavázán této komunitě a budování prvotřídní sportovní arény a zábavní čtvrti, aniž bych žádal finanční podporu od veřejnosti."

