Hráči promluvili: Pastrňák má unikátní omotávku a stylové obleky, Frolík je pověrčivý

Hlasování organizované hráčskou asociací NHLPA se pomalu začíná stávat tradicí. Od sezony 2017-18 sdělují hokejisté své dojmy z uplynulého ročníku. Kromě „obyčejných“ otázek, které zjišťují, kdo je momentálně nejkomplexnějším mužem soutěže a který střelec má nejlepší ránu, se v dotazníku objevují také poměrně originální ankety. Jednu z nich tentokrát ovládl David Pastrňák.

Český útočník ve službách Bostonu zaujal svou omotávkou. Nezakládá si na složité práci. Tři obtočení černou páskou bohatě stačí, vždyť góly přece dávají šikovné ruce. Za tento unikát získal pětadvacetiletý střelec slušných 42,32 % hlasů. Druhý Tim Stützle, německý nováček z Ottawy, se na něj s 19 % vůbec nechytal.

Havířovský rodák se umístil na předních příčkách i u dalších tří otázek. Zástupci NHL si všimli jeho vytříbeného a mnohdy velice originálního oblékání. Ještě více se ovšem líbil Auston Matthews. Americký útočník souboj zvládl se ziskem 21,16 %, druhý Pastrňák ztratil deset procentních bodů. Čtvrté místo si paradoxně vybojoval Henrik Lundqvist, který vinou operace srdce nezasáhl do jediného utkání poslední základní části.

„Oblékám se sám. Když jsem byl první rok ve Švédsku, měli jsme za spoluhráče Louiho Erikssona, který chodil každý den v něčem jiném. Hodili jsme řeč a mně se to začalo líbit,“ popsal Pastrňák na konci loňského roku v Show Jana Krause. „Taky podle toho poznáte, proti komu zrovna hrajeme,“ vtipkoval.

V takzvaných personálních záležitostech figuroval ještě dotaz na pověrčivost. Podle očekávání zvítězil Sidney Crosby, který má bez přehánění desítky návyků. „Všiml jsem si, že třeba neustále obcházel jeden konkrétní koš v naší kabině,“ přiblížil Crosbyho úchylky jeho někdejší parťák Brandon Sutter.

Hned za kanadskou superstar se umístil český útočník, jenž stihl jen osm bezbodových zápasů a většinu sezony strávil na seznamu cestujících náhradníků. Michael Frolík z Montrealu ukradl pět procent hlasů, přestože ho na ledě letos málokdo zaregistroval.

Co se schopností na hřišti týče, udělovaly se nálepky pro nejlepšího střelce (Auston Matthews – 46,27), obránce (Victor Hedman – 64,71), gólmana (Andrej Vasilevskij – 54,12), hračičku (Patrick Kane – 49,48), nahrávače (Nicklas Bäckström – 20,72), dále pro nejkomplexnějšího hráče (Sidney Crosby a Patrice Bergeron – 23,78) nebo muže s nejlepší střelou (Alex Ovečkin – 48,95). Kdyby hokejisté měli možnost svůj tým posílit jediným hráčem ve chvíli, kdy potřebují nutně vyhrát, více než 36 % z nich by sáhlo po Connoru McDavidovi.

Mezi nejlepší ligové snajpry se ještě vešel David Pastrňák, když sebral třetí místo a šest procent hlasů. Že má český reprezentant obávanou ránu potvrdil sdíleným pátým místem. Tato anketa přinesla možná nejzajímavější překvapení, když se před něj a Nathana MacKinnona propracoval Patrik Laine, přestože dal v sezoně pouhých 12 gólů (o osm méně než Pastrňák a o 16 méně než MacKinnon).

Z více než 440 hlasujících by 68 % změnilo současný formát základní části, kdy vznikly čtyři izolované divize, jejichž účastníci hráli pouze mezi sebou. Naopak přes 66 % hokejistů by uvítalo, pokud by NHL do svého rozpisu znovu zařadila „minisérie“ vzájemných zápasů s totožným soupeřem, které výrazně zredukovaly cestování.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+