Hronek? Boháč i chuďas v jednom. Proč je jeho smlouva dalším Yzermanovým majstrštykem

Za tři léta si Filip Hronek vydělá přes 13 milionů dolarů. Kdo z nás to má, nabízí se řečnická otázka. Třiadvacetiletý hokejista vyletí díky novému kontraktu mezi nejlépe placené české sportovce. Nejprve bude atakovat nejlepší desítku, poté do ní s velkou pravděpodobností pronikne. Víc si z krajanů vydělá jen pár vyvolených, v čele s basketbalistou Tomášem Satoranským. Viděno touto optikou, je z Hronka boháč. V kontextu předních beků NHL či nejproduktivnějších hráčů jednotlivých klubů ovšem královehradecký rodák kývl na skromné podmínky.

Zatímco se napříč ligou rozdávají megalomanské pakty a hned několik mladých obránců, včetně Darnella Nurse, podepsalo kolem devítimilionové hranice, Hronek se spokojil s poloviční sumou.

Navíc se za takové peníze upsal detroitským Red Wings na celé tři roky. Poměrně dlouho tak bude čekat na chvíli, kdy si bude moct říct o opravdu tučnou gáži. Yzerman jednoduše opět vypadá jako geniální vyjednavač.

Zatímco na sociálních sítích koluje spousta vtipů na téma "Jak Steve Y opět oholil hráče," podívejme se, kam Hronka posouvá čerstvě uzavřená dohoda mezi ligovými plejery.

Podle stropové zátěže (4,4 milionu dolarů) je Hronek na 241. místě. Těsně před ním najdete Sama Bennetta, za ním pak Johna Marina. Vidíte dobře, rovných 240 hráčů ukrajuje svým klubům pod stropem více prostoru.

Dejme útočníky a brankáře stranou a Hronek vyskočí na 74. pozici, před Johna Klinberga. Opravdu je v NHL tolik cennějších obránců? Ať už jednoduše lepších, nebo třeba perspektivnějších?

Talentovaný Východočech letos zářil. Byl pro fanoušky Rudých křídel jedním z mála důvodů k radosti. Nasbíral za Detroit nejvíc bodů, do kapsy strčil všechny spoluhráče. V kabině mu patřil také primát pro nejvytěžovanějšího borce.

Když dojde řeč na srovnání podmínek, jaké mají nejvýraznější postavy ostatních klubů NHL, je Hronek "králem chuďasem". Zpět ale k otázce, je v zámořské soutěži skutečně tolik lepších strážců modré čáry?

Pokud jde o defenzivní činnost, Hronek má rezervy. To se obecně ví. Jenže to už tak u ofenzivně laděných frajerů jednoduše bývá, že především v nižším hokejovém věku v tomto směru nevynikají.

Hronkovy přednosti jsou jinde. 26 bodů za sezonu 2020/2021 ho řadí na 36. místo! A to prosím hrál český reprezentant za bídný mančaft, asistence a góly by se mu určitě lépe sbíraly třeba v takovém Coloradu, Vegas nebo Tampě.

Na ledě Hronek trávil večer co večer přes 23 minut. Někdo, kdo pravidelně odehraje tolik minut, zpravidla stojí výrazně víc než 4,4 milionu dolarů. I tak byl "Hroňas" na takové podmínky ochotný kývnout.

Svědčí to mimo jiné o tom, že se s Detroitem dohodnout chtěl. Že tam vidí svou budoucnost a rád by se zařadil k dlouholetým oporám Red Wings. Těší se na to, jak slavnou značku zvedne ze dna spolu s Jakubem Vránou či Filipem Zadinou.

A nejspíš si i sám dobře uvědomuje, že ještě není žádným dvojníkem Nicklase Lidströma, má na čem pracovat a jeho výsadní pozice v americkém klubu není tesaná do kamene.

Přesto si mohl říct o větší balík. Nikdo by se nepodivoval, kdyby podepsal za pět, pět a půl milionu dolarů. Tak tedy za dva, případně za tři roky kurážněji!

