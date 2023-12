Hughes Family. Poprvé. Pohromadě. Proti sobě

Jako kluci o tom možná tajně snili. Všichni tři proti sobě v NHL! Teď se jim sen splní. Tři nositelé příjmení Hughes – přičemž podobnost není náhodná – se potkají v jednom utkání. Jack a Quinn proti sobě už hráli, nyní je poprvé doplní nejmladší Luke. V úterý si New Jersey zahraje v Rogers Areně ve Vancouveru.

„Samozřejmě sníte, že si jednou zahrajete s bratry v NHL,“ neskrývá Jack Hughes. „Blbnete, hrajete si, ale v podstatě si nepřipouštíte, že by to jednou mohla být realita. Že se to povede, je vážně divočárna. Tři kluci v jednom zápase... Mockrát se to asi nestalo,“ odhaduje Jack.

A má pravdu.

Úterní duel Hughesových bude teprve devátým v historii ligy, kdy se na jedné hrací ploše NHL sejdou tři bratři. Naposledy se něco takového přihodilo v případě rodiny Staalů. 13. dubna hráli Eric a Marc za Floridu proti Jordanovi v dresu Caroliny.

Jak potvrzují přímo Hughesovi, takhle ve třech nastoupí proti sobě úplně poprvé v kariéře. Nikdy dřív se jim to na jakékoli organizované úrovni nepovedlo. „Něco takového jsem neočekával ani jako dítě. Je v tom i oddanost našich rodičů. Tvrdě makali. A my tři taky,“ říká Luke.

Nejstarší ze zmíněného tria je Quinn, čtyřiadvacetiletý obránce Vancouveru. Dvaadvacetiletý Jack, útočník New Jersey, je o necelé dva roky mladší. O další víc než dva roky je pak mladší dvacetiletý Luke, obránce Devils. Setkání bude tím pikantnější, že patří všichni ke špičce současné NHL.

Quinn je v pondělí s 34 body šestý v ligové produktivitě, s Calem Makarem vede bodování obránců. Hraje skoro 25 minut za zápas.

Dokud se Jack nezranil a nevynechal pět duelů, vévodil ligovému bodování. Teď je s 30 body desátý a s průměrem 1,76 bodu na večer v podstatě vede (od Simona Nemce, 2 body v jediném utkání, odhlédneme). Icetime 21:13 je devátý nejvyšší mezi útočníky NHL.

Luke Hughes je se 14 body druhý v bodování nováčků za zřejmě nedostižitelným Connorem Bedardem. Hraje 19:54, třetí nejvyšší čas mezi nováčky.

Starší Jack a Quinn (na snímku) už proti sobě pochopitelně hráli. Šestkrát. Devils mají z těchto duelů bilanci 5:1. Jack bodoval desetkrát, Quinn třikrát. Nyní je poprvé doplní Luke.

„Myslím, že právě Quinn byl tím, k němuž Luke celý život vzhlížel,“ tvrdí prostřední Jack. „Já už proti Quinnovi hrál, on proti mně taky, ale tihle dva se potkají poprvé. Bude to zábava.“

Příběh Hughes Family je unikátní už tím, že byli všichni tři draftovaní v prvním kole. Žádná jiná americká rodina nemá tři bratry draftované v prvním kole NHL. Quinn byl sedmička, Jack jednička, Luke čtyřka.

Kamarádíčkování mezi hráči různých týmů se v NHL nenosí, v play off je pak vyloženě zapovězeno. Tentokrát ale asi dojde k výjimce. Rodiče - Ellen a Jim Hughesovi - pochopitelně nebudou v hale chybět, a pokud to čas jen trochu dovolí, plánují se syny společnou večeři.

