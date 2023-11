Hvězdy tápou, přednost dostávají jiní. Řídím tým, ne jednotlivce, vysvětluje Vincent

Columbus prožívá doslova tragické období. Nejen, že Blue Jackets prohráli sedmkrát v řadě, ale k tomu padli v 11 z posledních 12 zápasů. Velkou herní mizérii týmu odnáší i ti, kteří by měli být největšími oporami v klíčových fázích zápasů. Utkání s Arizonou dokonce vůbec nedohráli dva nejlépe placení útočníci týmu Johnny Gaudreau s Patrikem Lainem.

Jedním z důvodů, proč Columbus hraje tak mizerně, je i fakt, že hvězdy svůj tým netáhnou. Královsky placení Gaudreau a Laine tápou, nedávají góly a zaskakovat za ně musí jiní. I ti, od kterých se to ani zdaleka nečeká.

Gaudreau je s ročním platem 9,75 milionu dolarů nejlépe placeným hráčem týmu a v 17 zápasech zaznamenal jen jeden gól a pět nahrávek. Laine s roční gáží 8,7 milionu je třetím nejlépe placeným hokejistou v dresu Blue Jackets a v osmi zápasech má bilanci 2+1. To rozhodně není něco, co byste od hlavních hvězd týmu očekávali.

Situace došla dokonce tak daleko, že oba hráči byli v utkání proti Arizoně natolik neviditelní, že zápas vůbec nedohráli. Člověk si vlastně ani jejich absenci neuvědomil. Natolik byli proti Arizoně nevýrazní.

Místo nich dostávala velký podíl minut druhá formace s Dmitrijem Voronkovem, Adamem Fantillim a Kirillem Marčenkem. A nebýt dvougólového obránce Damona Seversona, byl by Columbus vynulován. Takhle prohrál "jen" 2:3. Malá útěcha pro tým, jenž padl sedmkrát v řadě a propadl se na poslední místo Východní konference.

Trenér týmu Pascal Vincent byl na situaci z utkání s Arizonou dotázán, přeci jen nechat sedět dva papírově nejlepší útočníky v dramatické koncovce s dlouhou hrou bez brankáře nebývá zrovna časté. Vincent ovšem odmítl jakékoliv debaty o svém rozhodnutí, za kterým si stál.

„Trénuji tým, ne jednotlivce. Kluci, kterým to jde, budou hrát. To děláme od začátku sezony,“ vysvětloval s tím, že nehledí na jména hráčů a řídí se pocity z výkonů. Tato slova ostatně potvrdil už 4. listopadu, kdy Gaudreaua nechal proti Washingtonu sedět 16 minut. „Není to o vašem jméně, ale o tom, co předvádíte ve vašem dresu. Věřím, že to nám dá největší šance na vítězství.“

Vincent se do sestavy nebojí zasahovat a obdobnou filozofii aplikoval i proti Arizoně, byť to nakonec k vítězství nestačilo. „Jakmile zápas začne, máme 18 hráčů a dva brankáře. Dnes to šlo zrovna těmto klukům, proto byli na ledě,“ poznamenal. Na dotaz, zda podle jeho názoru Gaudreau s Lainem nehráli dobře, přitakal.

Hlavní trenér Columbusu neváhal posadit Patrika Laineho deset minut před koncem zápasu, Gaudreau se na ledě objevil naposledy více než šest minut před závěrečnou sirénou. Ani tyto změny však Columbusu k přerušení negativní šňůry nepomohly.

Je přitom zásadní, aby Pascal Vincent se svým štábem zjistili, co by mohlo fungovat. V Columbusu to totiž vypadá, že momentálně nefunguje nic.

