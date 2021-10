Hyman píše další magický příběh! Tentokrát na ledě, vedle supermana McDavida

Když Zach Hyman před pěti lety poprvé koketoval s NHL, rychle se rozkřiklo, že má kromě hokejové kariéry ještě jednu. Ono se v Torontu, kde jsou hráči pod drobnohledem, utají opravdu jen máloco. Hyman sklízí úspěchy i na literární scéně, vyšlo mu už několik dětských knih. Ta zatím poslední pojednává o kouzelníkovi a jeho vnukovi. Čarovný je také Hymanův start v Edmontonu. S Olejáři se v létě dohodl na sedmileté smlouvě za 38,5 milionu dolarů a zatím válí.

Pět zápasů, pět výher, pět gólů!

To je snový, ba pohádkový začátek na nové adrese. Hyman se rychle rozkoukal a po boku Connora McDavida a Jesse Puljujärviho dělá to, co umí nejlíp. Cpe se do předbrankového prostoru, kurážně válčí o puky, pálí z každé, jen trochu slibné pozice.

"Tvrdě maká, svým příkladem inspiruje všechny okolo. Odvádí skvělou práci, počíná si na ledě chytře. Bojuje o kotouče, nic nevypustí. Věřím, že pro nás bude ohromnou posilou," smeká před ním spoluhráč Zack Kassian.

Hymanovo poprvé za edmontonské Olejáře:

Výsledek Hymanovy dřiny? Parádní střelecký účet! Stejným, případně lepším, se za prvních pět mačů za Oilers mohou pochlubit už jen Blair McDonald (v sezoně 1979-80 se trefil sedmkrát), Craig Simpson (kvintet tref v ročníku 1987-88) a James Neal.

Na Nealovy edmontonské začátky si dost možná vzpomenete, však od té doby uplynuly teprve dva roky. Během pěti partií rozvlnil síť hned sedmkrát, blýskl se dokonce brilantním vystoupením s kvartetem přesných zásahů!

Nicméně právě Neal je pro Olejáře varovným prstem. Vždyť ve zbytku sezóny tehdy přidal jen 12 tref a ve statistice plus/mínus (ač má rezervy a není dokonalým lakmusovým papírkem) zahučel hluboko pod bod mrazu (- 20).

Hyman už má v "tabulce pravdy" tři mínusy, což je nejhorší bilance z celého mančaftu. I kvůli tomu leckoho srovnání s Nealem napadlo. Nutno ovšem dodat, že devětadvacetiletý Kanaďan přišel do Edmontonu v lepší fázi kariéry a v přívětivém hokejovém věku.

Navíc mu lichotí analytické údaje.

Tak drsné vyschnutí kanonýrského prachu jako u Neala zkrátka nejspíš nehrozí. Obzvlášť pokud Hyman zůstane vedle McDavida, s nímž si okamžitě sedl. Najíždí si do správných prostorů, umí mu vrátit puk, zapojit se do kombinace.

Akce po ose McDavid, Hyman, síť:

Mimochodem, McDavid zažívá také fantastický vstup do sezony. Jako teprve 12. hráč v dějinách NHL načal základní část kvintetem utkání s alespoň dvěma body. Vládne ligové produktivitě, na ledě dominuje. Klobouk dolů!

