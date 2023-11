Islanders řeší zranění své defenzivní opory. Z listiny nechráněných hráčů si vytáhli Reillyho

New York Islanders začíná tlačit bota v defenzivních řadách. Adam Pelech byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a vynechá minimálně deset utkání, k tomu má zdravotní obtíže i Sebastian Aho. Vedení Ostrovanů se rozhodlo situaci řešit rozšířením kádru a z listiny nechráněných hráčů si vytáhlo Mika Reillyho, jehož chtěla Florida poslat na farmu.

Pokud jde o defenzivní část hry, NY Islanders si prozatím v této sezoně nemohou příliš vyskakovat. V 19 zápasech zaznamenali negativní skóre 52:61, což je u týmu, který se dlouhodobě snažil sázet na kvalitní obranu, hodně špatná bilance.

O to víc muselo generálního manažera Lou Lamoriella štvát, že se v pátek proti Ottawě zranil zrovna Adam Pelech. Pokud se někomu mezi Ostrovany daří plnit své obranné povinnosti opravdu poctivě, je to právě Pelech.

Devětadvacetiletý zadák, který v srpnu 2021 uzavřel osmiletý kontrakt v hodnotě 46 milionů dolarů, má v hodnocení účasti na ledě šest kladných bodů a v této statistice svému týmu vévodí. Vzhledem k tomu, že Islanders inkasovali více branek než jich vstřelili, jedná se o vskutku dobré číslo.

Jelikož ale kvůli zranění v horní polovině těla skončil na listině dlouhodobě zraněných hráčů a není ani zdaleka jisté, kdy se na led vrátí, musel Lamoriello jednat. Jeho rozhodnutí poohlédnout se po dalším obránci uspíšil také fakt, že proti Ottawě se zranil (pravděpodobně na kratší období) také další obránce Sebastian Aho.

Lamoriellův zrak nakonec padl na listinu nechráněných hráčů, kam byl umístěn třicetiletý Mike Reilly. Toho se Florida, se kterou uzavřel v létě jednoletý kontrakt na milion dolarů, rozhodla poslat na farmu. Za Panthers odehrál jen dva zápasy, jinak seděl na tribuně. A vzhledem k tomu, že už nějaký čas hraje i Aaron Ekblad, jenž byl zkraje sezony zraněný, setrvání Reillyho u hlavního týmu nedávalo vedení Floridy příliš smysl.

Lamoriello toho využil a z tzv. waiver listu si zkušeného beka stáhl do svého týmu. Reilly se k Islanders má připojit v neděli a dá se očekávat jeho zapojení do akce během dalších zápasů.

„Můžeme do sestavy zakomponovat zkušenějšího člověka,“ sdělil hlavní výhodu nové akvizice Lamoriello. „Dnes večer budeme mít v sestavě pár mladých obránců. Momentálně je to relativně mladá obrana. Hlavním důvodem byly zkušenosti, 350 zápasů je ve srovnání s 10, 15, nebo 20 zápasy docela rozdíl,“ poznamenal, proč se odhodlal k jeho získání.

Lamoriello měl s ohledem na nezkušenost na mysli Samuela Bolduca s Grantem Huttonem, kteří utvořili proti Philadelphii třetí obranný pár. Bolduc je dvaadvacetiletý mladík, jenž v této sezoně nastoupil do deseti zápasů a celkově má v NHL na kontě 27 startů. Grant Hutton je sice věkově o poznání starší hokejista, je mu už 28 let, ale do NHL se vrátil po více než sezoně. Za Islanders odehrál 16 utkání v sezoně 2021/22, načež celou minulou sezonu strávil na farmě. A na té zahájil i tento ročník.

Je zřejmé, že příchod Reillyho má právě tuto situaci vyřešit. Bolduc by mohl vedle něho hokejově trošičku zrát, přinejmenším do doby, než se do hry vrátí Sebastian Aho, případně Adam Pelech. Pak Reilly nejspíš skončí opět na tribuně. Na to už je ovšem zvyklý. V minulé sezoně nastoupil v NHL jen k deseti zápasům v dresu Bostonu, jinak byl mimo sestavu, případně na farmě v Providence. Jako záloha ovšem může být velmi platný.

„Jeho předností je bruslení a výhodou je jeho schopnost pohybu s pukem. Když bude mimo Sebastian Aho a také Pelech, což jsou oba leváci, pomůže nám právě na levé straně,“ dodal Lamoriello.

