Jezdci vyzvou Buffalo, ve Vancouveru odstartuje kanadská klasika!

Čtveřice duelů vyplní noc z pátku na sobotu. Další body potřebují nahnat Šavle proti Jezdcům. Winnipeg se musí dát po dvou zaváháních urgentně do pořádku a Calgary bude útočit na třetí výhru v řadě. Do boje o čelo Centrální divize hodlá opět promluvit Dallas.

V 1:00 vyrazí Buffalo do souboje s Jezdci. Šavle potřebují v závěru zahájit mocný finiš, jelikož mají na postupovou pozici ztrátu sedmi bodů, ale stále mají oproti konkurenci několik duelů k dobru. Bizonům se podařilo bodovat v posledních třech po sobě jdoucích duelech, ale mrzí poslední ztráta bodu s Montrealem, kde se počítalo s plnohodnotnou výhrou. New York má mnohem výhodnější pozici a začíná se připravovat na vyřazovací boje. Naposledy ovšem po třech skalpech v řadě narazil s Ďábly.

O hodinu později se do akce vydá také Winnipeg, který se postaví na odpor Detroitu. Tryskáči se právem obávají o svou pozici. Hájí totiž divokou kartu a musejí odrážet nájezdy Predátorů s Calgary. Oba celky totiž na svého soupeře úspěšně dotírají a špatná forma Jets jim hraje do karet. Proti Red Wings to celek z Kanady rozhodně nebude mít lehké, jelikož Detroit zvládl poslední dva duely s velmi silnými konkurenty.

Ve 4:00 Calgary řádně prověří Vancouver. Plameny se lepší a po výhře nad San Jose těsně v základní hrací době zdolaly i LA. Navíc Winnipeg dvakrát v řadě zaváhal, a tak je při stejném množství odehraných duelů rozdíl mezi těmito soky pouze dvoubodový. Máme tedy zaděláno na pořádné drama. Kosatky však v závěru sezony válí, a tak by se Flames měli mít na pozoru.

O půl hodiny později odstartuje poslední klání, které uzavře sobotní ráno. Do pouště míří Dallas, který stále usiluje o prvenství v Centrální divizi. O tuto pozici jej totiž připravila Minnesota a do celého souboje ještě zasáhly Laviny. Dallas navíc v poslední době klopýtl v duelech s Kosatkami a Seattlem. Proti Arizoně by se však mohl k Wild přiblížit, jelikož Kojoti padli už popáté v řadě.

