Joe zasahuje! Nestárnoucí Pavelski zase zachránil Dallas

Stejně jako u Floridy lze vypíchnout Matthewa Tkachuka, u Dallasu jde to samé říct o Joe Pavelskim. Zkušený borec je prostě vždy tam, kde být má. Dnes v noci gólem v prodloužení vykřesal naději. Golden Knights mají ale stále dva mečboly.

Ve svých 38 letech a 318 dnech se stal nejstarším hráčem, který kdy vstřelil gól v prodloužení možného vyřazovacího zápasu. Díky vítězství 3:2 ve čtvrtém zápase udržel Dallas naživu.

Pavelski rozhodl v přesilovce v čase 63:18 střelou z levého kruhu svým devátým gólem v letošním play off. Dosavadní rekord držel Chris Kunitz (37 let a 241 dní), kterému se to povedlo s Pittsburghem při vítězství 3:2 nad Ottawou v sedmém utkání finále konference v roce 2017.

„Prostě žijete daným okamžikem a snažíte se z toho vytěžit, co se dá. Jsou to velmi vzrušující zápasy,“ řekl Pavelski.

Celý Dallas také doufá, že Pavelski svým gólem zrušil kletbu jménem prodloužení. Byla to totiž první výhra Stars v pěti prodlouženích v tomto play off.

Pro Pavelskiho to byl 73. gól ve vyřazovací části v kariéře, což je nejvíce mezi aktivními hráči a v historickém žebříčku NHL je na 13. místě společně s Dinem Ciccarellim.

„Je nestárnoucí! Co o něm říct?“ položil řečnickou otázku trenér Stars Peter DeBoer. „Nikdy nezestárne, ale on pro tyhle momenty žije a přesně v takovýchto situacích chce být. V drtivé většině svůj úkol také splní.“

Dallas prohrává v 1:3 a v pátém utkání v T-Mobile Areně v Las Vegas se bude opět pokoušet vyhnout vyřazení.

„V prodloužení se nám zatím příliš nedařilo,“ ví Pavelski. „Dnes tam byl pořádný tlak. Jakmile dostanete přesilovku, víte, že je to skvělá příležitost a chcete z toho vytřískat co nejvíc.“

Jak Pavelski také dodal, výhra v prodloužení je extra vzpruhou před dalším bojem. „V prodloužení nás poráželi. Je to těsná série. Dneska tam bylo hodně obětavosti od kluků, hodně zblokovaných střel a zákroků od gólmana.“

Ani zmiňovaný brankář Stars Jake Oettinger nebyl překvapen, že rozhodnul právě Pavelski. „Kdo jiný?“ zakončil trefně.

