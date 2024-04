Johansen? Nečekám, že by ještě hrál, překvapil Briere

Kariéra jednatřicetiletého Ryana Johansena je podle generálního manažera Philadelphie Daniela Briera nejspíš u konce. Překvapivou informaci přinesl během rozhovorů po konci základní části, ve které se jeho Flyers nepovedlo proniknout do play-off. Podle Briera je zranění kyčle, které Johansena trápí, natolik vážné, že hokej momentálně nepřichází v úvahu.

„Jediné, co vám mohu říct, je, že neočekávám, že se vrátí,“ pronesl Briere, jenž přivedl Johansena do Philadelphie 6. března v rámci výměny s Coloradem za obránce Seana Walkera. Za Flyers však neodehrál ani jedno utkání a okamžitě byl poslán na listinu nechráněných hráčů, aby se připojil k týmu Lehigh Valley Phantoms v AHL. Kvůli blíže nespecifikovanému onemocnění se však u Phantoms nehlásil.

Později vyšlo najevo, že Johansena trápí zranění kyčle, o čemž Philadelphia údajně nevěděla, když ho v rámci výměny do organizace přivedla. K odhalení problému došlo po umístění na zmíněnou listinu waivers, ze které měl putovat do AHL, aby se zkusil pořádně rozehrát v nižší soutěži.

Zhruba o týden později byla zveřejněna informace, že Johansen v této sezoně už nenastoupí. Podle neověřených spekulací se posléze vedení Flyers rozhodlo, že po skončení sezony Johansena vykoupí ze smlouvy, což ale vzhledem k vážnosti zranění nebude možné. Johansen tak u organizace zůstane a nejspíš stráví celou příští sezonu, na kterou má ještě platný kontrakt, na listině dlouhodobě zraněných hráčů, což vyplývá z dalších Brierových vyjádření na jeho adresu.

„Nevím přesně, jaká je nyní situace. Řešíme to s ním po zdravotní stránce,“ pokračoval Briere. „Jde o to, jestli je vůbec šance, aby byl schopen ještě hrát. Sám si nemyslí, že by se mohl k hokeji vrátit. Přál bych si, abych měl lepší odpověď. Musíme se pokusit dostat ho do lepšího stavu, abychom vůbec zjistili, jestli existuje alespoň teoretická naděje, že by někdy mohl obléct náš dres,“ dodal rozmrzele generální manažer.

Johansen v této sezoně naskočil v dresu Colorada k 63 zápasům, ve kterých vsítil 13 branek a přidal 10 asistencí. V NHL doposud nastoupil za Columbus, Nashville a zmíněné Colorado k 905 zápasům s bilancí 202+376. Jestli své statistiky v NHL ještě někdy rozšíří, je v tuto chvíli nejisté.

