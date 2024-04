Karlsson nehledal výmluvy: Obří zklamání, všichni jsme frustrovaní

Výměna Erika Karlssona do Pittsburghu měla oživit skomírající Penguins a poslat obránce po pěti letech zpět do play-off. Ani jeden z těchto cílů se nepodařilo splnit. I proto bylo zklamání hmatatelné, sám Švéd to nesl velmi těžce.

"Myslím, že to pro mnohé z nás byla nedotažená sezona," řekl pro The Athletic. "Jsme mnohem lepší tým, než jaký jsme předvedli. Ale zároveň jsme si za to všechno mohli sami. To je právě to, co je frustrující."

Když generální manažer San Jose Mike Grier hledal v minulé sezóně partnera pro výměnu, měl Karlsson poměrně velkou moc a dal jasně najevo, že preferuje Pittsburgh.

"V Pittsburghu se mi líbí," dodal. "Opravdu se mi líbí. Je to skvělé. Je to místo, kde chci být. Byl jsem tak nadšený, že jsem přišel do Pittsburghu, a samozřejmě to nedopadlo tak, jak by si kdo přál.“

Karlsson nikdy nevyhrál Stanley Cup, ale chápe, že Penguins, kteří byli v úterý večer oficiálně vyřazeni z play off, mají vždy mistrovská očekávání.

"Jsme obrovským zklamáním," řekl. "Obrovské. Tolik jsme toho nedokázali a je to velké zklamání. Jinak se to říct nedá."

Mezi ostatními vyčnívá jeden problém. Tučňáci, kteří se mohou pochlubit tak talentovanými hráči, jako jsou Karlsson, Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang, a zkušenými střelci NHL, jako jsou Bryan Rust, Rickard Rakell, Jeff Carter a Michael Bunting, jsou předposledním místě v přesilovkách. Skutečně.

"Ano, lidé by se mě a nás měli ptát na přesilovku. Je nejhorší v lize. Je to souhrn mnoha věcí, které se staly v průběhu celé sezony. Prostě jsme to nikdy nedokázali vyřešit, protože těch věcí bylo tolik," kroutil hlavou.

Jeden konkrétní problém nenašel, ale vypíchnul například to, že se to časem dostalo do hlav všech. „Když je něco tak velký problém, myslím, že je vlastně těžší vidět a přijít na to, jaké je řešení. Zkoušíte to a zkoušíte. Chcete se zbavit toho pocitu, který máte, že něco není v pořádku, a chcete to napravit. Ale to se nám nepodařilo."

"Je to na nás všech," dodal. "Jsme mnohem lepší, než co jsme letos předvedli.“

