Bek Erik Karlsson se potřetí v kariéře dočkal ocenění Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Švédský hokejista prožil výtečnou sezonu, co se týče osobních statistik. Znovu potvrdil, že patří k nejlepším ofenzivním bekům, když dokázal překonat magickou hranici 100 kanadských bodů jako teprve šestý zadák v kanadsko-americké soutěži. Je to ale dostačující pro udělení Norris Trophy?

Karlsson se v sezoně 2022/23 zařadil po bok takových legend jako Bobby Orr, Paul Coffey, Al MacInnis, Brian Leetch a Denis Potvin. Doposud jen těchto pět obránců dokázalo v NHL překonat hranici 100 kanadských bodů. Karlsson se v uplynulé sezoně stal tím šestým, když zaznamenal 25 branek a 76 asistencí.

Asi nikoho nepřekvapilo, že za tyto výkony obdržel Norris Trophy. Potřetí v kariéře. „Možná mi trochu chybělo, že jsem si tolik hokej neužíval. Ale miluju to, co dělám. Myslím, že se to letos opravdu ukázalo,“ říkal člen San Jose Sharks po pondělním předávání cen.

Skutečně ofenzivně pookřál, v předchozích sezonách se marně snažil přiblížit hranici jednoho bodů na zápas, což se mu přitom dříve dařilo. V sezoně 2015/16 ještě v dresu Ottawy skutečně bod na utkání sbíral, v letech předchozích a následujících mu k této hranici tolik nescházelo. Poslední tři sezony ale měl o poznání slabší.

Švédský bek, který by rád změnil během léta působiště, prožil úctyhodnou sezonu, což je pravda. Opravdu si ale zasloužil získat Norris Trophy?

Podívejme se na definici James Norris Memorial Trophy. Doslovně se píše: „Is awarded annually to the National Hockey League's top defense player who demonstrates throughout the season the greatest all-round ability in the position.“ Do očí bijící je slovní spojení all-round ability, tedy všestranná schopnost.

Ano, Karlsson zářil v útoku. V hodnocení účasti na ledě ale měl -26! San Jose skončilo v rámci celé ligy na 29. místě a inkasovalo 321 branek. Horší byli z tohoto hlediska jen hokejisté Columbusu a Anaheimu. On sám na oslabení prakticky nechodil, při hře pět na pět sice Sharks dali s Karlssonem na ledě 110 branek, ale inkasovali jich hned 126! To dělá z Karlssona doslova jednoho z nejhorších obránců uplynulé sezony, když má gólový rozdíl při vyrovnaném počtu hráčů na ledě -16.

Když se podíváme na opačnou stranu této statistiky, nejlepší byl Hampus Lindholm z Bostonu s +49 góly při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Ten ovšem nebyl tak produktivní, takže se ani do finálové trojky nedostal.

Proti Karlssonovi kandidovali na James Norris Memorial Trophy Adam Fox z New Yorku Rangers a Cale Makar z Colorada Avalanche, kteří ale v hlasování propadli. Fox obdržel o téměř 500 hlasů méně, Makar o více než 1000. Je to ale správně?

Adam Fox měl bilanci 17+49, hodnocení účasti na ledě +28 a rozdíl při vyrovnaném počtu hráčů v poli +30, když jeho tým inkasoval pouze 54 branek. K tomu Rangers dali v přesilovkách s Foxem na ledě 50 branek a v oslabení inkasovali dvaadvacetkrát.

Makar měl 17+49, 16 kladných bodů a již několikrát zmíněný rozdíl +16, přičemž Colorado inkasovalo při vyrovnaném počtu hráčů na ledě jen 55 gólů. Při přesilovkách soupeře padlo 16 puků do branky Colorada, naopak při přesilovkách Lavin s Makarem na ledě dal on či jeho spoluhráči 40 branek.

Je potřeba se zamyslet, jestli je Norris Trophy skutečně v pravých rukách. Útočné kvality se Karlssonovi skutečně upřít nedají. Samozřejmě nelze všechny inkasované góly přičíst jen na vrub švédského obránce, důležitá je i práce brankářů, které San Jose nemělo zrovna suverénní. Jenže cena pro nejlepšího obránce se má dávat muži s nejvšestrannějšími schopnostmi.

A to, při vší úctě ke Karlssonovi, zrovna on nemá. V produktivitě své konkurenty deklasoval, při bránění ale doslova propadl…

