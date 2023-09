Klíčové je zdraví, věří Zadina ve zlepšení výkonů. Z nového začátku u Žraloků je nadšený

Filip Zadina se nemůže dočkat, až odstartuje letošní tréninkový kemp před novou sezonou 2023/24. Bude to pro něj velká změna, poprvé totiž nebude tento kemp absolvovat v Detroitu. Po odvážném a riskantním kroku, kdy se vzdal jistých milionů, získal angažmá v San Jose a věří, že čerstvý start mu pomůže konečně prodat vlastní potenciál.

Byl to divoký začátek léta u třiadvacetiletého Filipa Zadiny. I kvůli neustálým zdravotním problémům se šestka draftu z roku 2018 nedokázala v dresu Red Wings prosadit tak, jak si každý přál. Talentovaný český útočník se nakonec rozhodl, že chce změnu a nový začátek s čistým štítem.

Vedení Red Wings v čele se Stevem Yzermanem vyšlo Zadinovi vstříc. Zájemce o výměnu však generální manažer nenašel. Zkusil tedy prohnat Zadinu listinou nechráněných hráčů (tzv. waiver list), ale ani to nepomohlo, nikdo nechtěl hokejistu se smlouvou na další dva roky v hodnotě 3,65 milionu dolarů.

Zadina však po novém angažmá toužil natolik, že se s Yzermanem dohodl na oboustranném rozvázání kontraktu. Zde si musíme uvědomit, že Detroit se zachoval velmi lidsky a mladému hokejistovi nestál v cestě za štěstím. K oboustrannému zrušení kontraktu 7. července skutečně došlo a už 10. července získal Zadina roční kontrakt od San Jose na 1,1 milionu dolarů. Finančně si pohoršil, ale to ho v daný okamžik zajímalo nejméně.

Před blížícím se tréninkovým kempem se v Zadinovi mísí nadšení z nového prostředí a nervozita z toho, že se jedná o možná poslední šanci, jak prokázat své kvality. „Cítím se právě teď trochu jinak a to v týmu ještě ani nejsem. Tak uvidíme. Ale cítím nadšení z nadcházející sezony a z toho, jak budu bojovat o své místo v sestavě,“ usmíval se v rozhovoru pro zámořské novináře.

Čerstvý start je něco, co může Zadinu nakopnout k úplně jiným výkonům. V Detroitu byl neustále na hraně, nedařilo se mu i kvůli častým zraněním pevně zapadnout do sestavy a herní styl mu tolik nevyhovoval. Kvůli tomu ve 190 zápasech zaznamenal pouze 28 branek a 40 asistencí.

„Prostě to nefungovalo tak, jak asi obě strany chtěly. Jít jako dítě do situace, kdy probíhá velká přestavba, mi asi moc nepomohlo. Prostě to nevyšlo,“ hledal důvody svého neúspěchu v Detroitu. „Skoro každou sezonu jsem se zranil. Nehrál jsem celé ročníky, byl jsem mimo sestavu a snažil jsem se neustále dostávat zpátky.“

„Vrátit se do sestavy po zraněních je docela těžké a každou sezonu se to sčítalo. Minulá sezona byla nejhorší. Až jsem začal říkat, že nevím, co bude příští sezonu, pokud zůstanu,“ připomněl uplynulý ročník, v němž kvůli zraněním odehrál jen 30 zápasů s bilancí 3+4.

Po podpisu nové smlouvy se San Jose se však dozvěděl od trenéra Davida Quinna pozitivní informace, které jej před novou sezonou potěšily. „Měli jsme spolu velmi pozitivní rozhovor a řekl pár věcí, které mě zaujaly, že bych mohl mít dobrý nový začátek. Řekl, že pokud budu tvrdě pracovat a zasloužím si místo, tak dostanu šanci, kterou jsem nikdy nedostal. Z toho jsem opravdu nadšený,“ dal nahlédnout do zákulisí jednání s realizačním týmem.

Zadinovým hlavním cílem je se herně zlepšovat a dostat ze sebe konečně ten potenciál, kvůli němuž se stal šestkou draftu. Cesta k tomu bude náročná, což sám moc dobře ví. Klíčové přitom bude to, aby se vyhýbal zranění, což je ale něco, co hokejista moc neovlivní.

„Musím zůstat zdravý. Jakmile zůstanu zdravý celou sezonu, projeví se to. Věřím, že jsem dobrý hráč. Jsem silný a rychlý, umím střílet i přihrávat. Mám nástroje, které je potřeba mít, a jde jen o to zůstat zdravý, hrát hokej a hrou se bavit,“ dodal.

