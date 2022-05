Kolaps moment před koncem. Florida bije na poplach

Už to vypadalo, že druhý zápas série mezi Floridou a Tampou Bay dospěje do prodloužení. Díky sledu nešťastných událostí a defenzivních chyb se však těsně před sirénou radovali Lightning. Ti se rázem ocitli ve výborné situaci, mohou totiž oslavit postup doma.

Poté, co se Tampa Bay dostala zhruba patnáct sekund před koncem třetího dějství do třetiny Panthers, začala pohroma. Puk nešťastně poskakoval, takže ho jeden z obránců musel krotit rukama a v kleče.

Ani to nestačilo a puk se za modrou čáru nedostal. Pak to byla blesková kombinace, jež zmrazila všechny přítomné. Rychlé nahození za bránu, kde čekal Kučerov, jenž nádhernou pohotovou nahrávkou našel Rosse Coltona. Ten zavěsil kotouč nad Bobrovského rameno a ujížděl slavit.

„Byla to lekce od týmu, který obvykle góly nedaruje. My jsme jim ho přinesli na zlatém podnose,“ hledal po zápase slova trenér domácích Andrew Brunette.

Zvlášť vyzdvihnout se musí nahrávka Nikity Kučerova. Ruský útočník hraje v letošním play-off ve velké pohodě a dokazuje, že pod tlakem předvádí ty nejlepší výkony. Když stál za brankou, ani se nepodíval, kde Colton je. Prostě mu zadovkou přistrčil kotouč, a to naprosto ideálně.

„Má oči všude. Já jsem ani nevěděl, že ví, že tam najíždím. A on dá takovou přihrávku,“ rozplýval se Colton.

Panthers tak musí bít na poplach. Ztratili oba domácí zápasy, a tak je reálné, že může přijít rychlé vypadnutí.

Není to však tak, že by Florida hrála špatně. To vůbec ne. Má i spoustu šancí, naráží však na účinnou hru, výborného gólmana, a hlavně obří zkušenosti, které hráči Blesků mají. A ještě jeden problém. Zatímco v základní části měla Florida pátou nejlepší přesilovku, ve vyřazovací části zatím nevyužila ani jednu!

„Nechce se mi tomu věřit,“ prohodil smutně kouč Brunette, mimochodem finalista na trofej pro nejlepšího trenéra ligy.

