Konec kapitoly? Maple Leafs se budou muset vzdát Robertsona

Je jasné, že Toronto bude před play off posilovat. Musí, nečinnost se v Maple Leafs neodpouští. Moc k nabídnutí toho ale nemají. Draftů už se zbavovat nechtějí, a tak budou muset odcházet hráči z kádru. Torontská kapitola tak nejspíš skončí pro Nicka Robertsona.

Brad Treliving, generální manažer týmu, dobře ví, že by někoho přivést měl. A podle kanadských médií vyhodnocuje své možnosti a zkoumá trh.

Hledá posily jak do zadních řad, tak do těch předních, ačkoli váhá, zda se v případných transakcích vzdát klíčových aktiv, píše The Fourth Period.

Leafs se prý nadále zajímají o obránce Calgary Flames Chrise Taneva a tento týden pokračovali v dialogu s Flames s nadějí, že dojde k dohodě.

Toronto bylo rovněž spojováno s hráči jako Scott Laughton či obráncem Seanem Walkerem z Philadelphie, obráncem Iljou Ljubuškinem z Anaheimu a Joelem Edmundsonem z Washingtonu.

David Pagnotta informoval, že Maple Leafs jsou proti stěhování mladých nadějných hráčů Eastona Cowana a Frasera Mintena a nadále se distancují ohledně prodeje své volby v prvním kole draftu, ale týmy se na tyto hráče stále ptají.

Prvním na seznamu, s kým by se Leafs mohli rozloučit, je mladý útočník Nick Robertson.

"Jméno Nicka Robertsona se začalo objevovat v jednáních o výměně jako hráč, kterého jsou Maple Leafs ochotni pustit," vysvětlil Pagnotta, přičemž také poznamenal, že Flames se v současné době o Robertsona nezajímají, takže pokud se přesun Taneva uskuteční, je nepravděpodobné, že by byl součástí jakéhokoli balíčku.

Dvaadvacetiletý Robertson si v této sezoně připsal v 32 zápasech v dresu Leafs sedm gólů a osm asistencí. Od 1. července se může stát chráněným volným hráčem.

