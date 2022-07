Kubalík o novém působišti: Cítím, že mi klub věří  

Často probírané téma se nakonec stalo skutečností. Českému reprezentantovi se letos moc nedařilo, což jednoduše bylo znát i ve statistikách. Jeho odchod byl probíraný již v průběhu sezóny. Po jejím konci se tedy opět nabízela možnost k výměně tohoto ostrostřelce, ke které taky došlo. Na trhu volných hráčů byl nejrychlejší Detroit. Ten neváhal a Kubalíka podepsal na dva roky s ročním příjmem 2,5 milionu dolarů.

Jeho mise v Chicagu Blackhawks je sice po třech letech minulostí, ovšem vzpomínky na toto angažmá nezapomene. Při svém premiérovém ročníku v NHL nasbíral v 68 utkáních třicet branek a získal nominaci na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Nezvítězil, i tak si ale udělal mezi manažery velké jméno. Když hledal důvod, proč jeho produktivita následně začala uvadat, zmínil i výběr spoluhráčů.

„Při mých začátcích jsem hrával s Brandonem Saadem a Jonathanem Toewsem. Dařilo se nám, jelikož vše fungovalo už od startu,“ vrátil se k době, kdy z něj všichni byli nadšení (Pozn. Brandon Saad přestoupil do Colorada). V dalších dvou letech si ale připsal 17 a 15 gólů do svatyní svých soupeřů. To bylo pro jeho roli opravdu málo.

„I když moje produktivita nebyla dle představ, myslím, že jsem udělal za celou tu dobu obrovský pokrok. Někdy je lepší vyzrát jako hráč a člověk,“ uvedl plzeňský rodák. Nutno podotknout, že opravdu vyspěl. Zlepšil se v defenzívě a poznal zákonitosti kanadsko-americké soutěže.

Přechod do michiganské organizace bere především jako restart své kariéry.

„Je velký, umí bruslit a nebojí se vystřelit. Kontrakt je navíc rozumný pro obě strany,“ okomentoval celou situaci generální manažer Steve Yzerman.

„Nabádám pocitu obrovské důvěry. Určitě budu lepší než dříve. Udělám maximum, abych to dokázal“ dodal Kubalík, který se ve své nové štaci bude potkávat s několika krajany. Jde o obránce Filipa Hronka a útočníky Filipa Zadinu a Jakuba Vránu.

Tak jsme všichni určitě zvědavi na to, jak se bude účastníkovi třech seniorských šampionátů dařit v dresu Red Wings.

