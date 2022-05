Lightning a Hurricanes si mohou vydobýt mečbol, Oilers vyhlíží obrat v sérii

Nedělní večer nabídne bohatý program kanadsko-americké NHL. Už v 19:30 půjdou do třetího souboje Blesky proti Panterům, o dvě hodiny později pak Jezdci proti Hurikánům. V rámci nočního programu pak třetí duel také sehrají Olejáři proti Plamenům. Jediná poslední zmíněná série je po dvou zápasech nerozhodná.

Panteři z Floridy sice zvládli s přehledem základní část, nicméně v play off už to z jejich strany taková sláva není. Už v sérii s Capitals měli značné potíže a nyní s úřadujícími mistry po dvou domácích zápasech tratí. Naopak Tampa opět potvrzuje, že se jedná o velmi dobře připravený tým do nadstavby. Svěřenci Jona Coopera by v případě dnešního vítězství bojovali v následujícím duelu o postup do finále na východě. Za velmi dobré výkony je třeba pochválit především Andreje Vasilevského, který v každém z posledních třech zápasů play off inkasoval jen jednou.

Důležitosti dnešního zápasu a také vážnosti situace z pohledu Panterů si je však jeden z lídrů tohoto týmu, Aaron Ekblad, dobře vědom. „Uvědomujeme si, že máme další šanci na vítězství. Jsme odolná skupina hokejistů, kteří už podobné momenty zažili. Víme, jak se dostat zpátky do hry. Musíme především myslet pozitivně v kabině, to je základ úspěchu.“

Druhým strádajícím týmem jsou hokejisté Rangers. Ti na rozdíl od Panterů však prohráli dvě utkání na ledě soupeře, což nyní mohou odčinit v Madison Square Garden. Svěřence Gerarda Gallanta však obě porážky nesmírně bolí, protože se nedá říci, že by měli ve zmíněných utkáních Hurikáni větší převahu. Situace je však taková, že tým pod taktovkou Roda Brind’Amoura je ve značné výhodě a k postupu do další části play off jim chybí dvě vítězství.

Jezdci budou muset najít recept na zatím skvěle chytajícího Anttiho Raantu, který svým soupeřům ve dvou úvodních duelech dovolil skórovat jen jednou.

Gólově nejbohatší sérií je zatím ta mezi Calgary a Edmontonem. V úvodních dvou duelech neměli brankáři a obrany své dny, když na ledě Plamenů padlo neuvěřitelných třiadvacet branek. V bitvě o Albertu šli do jednozápasového vedení po výsledku 9-6 hokejisté Calgary, nicméně Olejáři zvládli především díky Leona Draisaitla a Connora McDavida srovnat krok. Oba tito hokejisté si na ledě svého soupeře ve dvou úvodních duelech série připsali šest kanadských bodů. Uvidíme podobné galapředstavení i dnes na ledě Edmontonu?

Kompletní program:

19:30 Tampa Bay Lightning – Florida Panthers (stav série 2-0)

21:30 New York Rangers – Carolina Hurricanes (stav série 0-2)

02:00 Edmonton Oilers – Calgary Flames (stav série 1-1)

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+