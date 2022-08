Logan Cooley: Crosbyho žák, Ovečkinův fanoušek

Letošní nejvyšší draftová volba Arizony je rodákem z Pittsburghu. Byl to tedy pořádný šok, když v rádiové show Wolf & Luke v arizonském éteru přiznal ... že má slabost pro Alexandra Ovečkina a jeho Washington Capitals! A to od dětských let.

Komentátor ve studiu byl v červenci při dlouhém povídání s Cooleym dost zaskočený. Tím spíš, že mladík je nejen rodákem z města Tučňáků, ale ještě coby dítě navštěvoval hokejový rozvojový kemp Sidneyho Crosbyho.

„Nebylo snadné být fanouškem Capitals a vyrůstat s tím v Pittsburghu,“ smál se osmnáctiletý útočník, který strávil poslední dvě sezóny v americkém vývojovém týmu talentů. „Nevím ani, jak to začalo, vím jen, že se mí líbilo, jak Capitals hráli.“

Cooley absolvoval Crosbyho rozvojový program v sezóně 2008-09 a strávil hodně let hraním za elitní výběrová mužstva v Pittsburghu. Nic z toho nezabránilo jeho náklonnosti k Washingtonu, který býval kvůli rivalitě Crosby – Ovečkin v pensylvánské metropoli hodně nenáviděným soupeřem.

„V době dospívání jsem byl velkým fanouškem Capitals a Ovečkina,“ odpověděl Cooley na otázku, kdo byl jeho oblíbeným Tučňákem. „Během mého dětství to byl velmi atraktivní tým, bylo moc zábavné ho sledovat.“

V americkém nároďáku osmnáctiletých nasbíral Cooley loni 75 bodů (27+48) v 51 zápasech. Poté, co první dvě příčky letošního draftu obsadili Slováci Juraj Slafkovský a Šimon Nemec, sáhla Arizona po Cooleym, což nelibě nesl favorit draftu Shawn Wright, který zbyl na Seattle.

Příští rok nejspíš stráví Cooley na Univerzitě v Minnesotě. Místo v sestavě Coyotes na něj zřejmě počká až do další sezóny.

V tuto chvíli se mladík těší z toho, že má nakročeno k velké kariéře. „Každý hráč sní během dospívání o tom, že bude draftovaný a zahraje si NHL. To byl rozhodně splněný sen,“ řekl Cooley.

