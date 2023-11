Lucic byl údajně zatčen kvůli domácímu násilí. V Bruins si bere volno na dobu neurčitou

Pětatřicetiletý Milan Lucic si bere okamžité volno na dobu neurčitou. Vyplývá to z vyjádření Bostonu Bruins, v němž se hovoří o blíže nespecifikovaném pátečním incidentu, do něhož se veterán zapletl. Zámořská média hovoří o údajném domácím násilí a následném zatčení bostonskou policií. Z oficiálních míst však k potvrzení této informace nepřišlo.

Co se přesně stalo, nechce prozatím nikdo komentovat. Jisté je pouze to, že Milan Lucic, jenž naposledy hrál 21. října a kvůli zranění kotníku je na listině dlouhodobě zraněných hráčů od 28. října, se v nejbližší době do sestavy Bostonu nevrátí.

„Boston Bruins si jsou vědomi incidentu, do kterého byl zapleten Milan Lucic v pátek večer. Milan si bere v týmu volno na dobu neurčitou. Organizace bere tyto záležitosti velmi vážně a bude spolupracovat s Lucicovou rodinou, aby jí poskytla veškerou podporu a pomoc, kterou může potřebovat. V tuto chvíli nebudeme situace dále komentovat," vydalo vedení organizace prohlášení.

V zámoří se začalo okamžitě spekulovat, co za tímto vyjádřením vězí. Podle zdrojů WCVB-TV, což je lokální bostonská televizní společnost, byl Lucic v pátek večer zatčen policií kvůli domácímu násilí.

Informaci se zámořská média pokusila ověřit přes bostonskou policii, ta však prozatím k incidentu mlčí. Na nejrůznějších serverech se pouze opakuje sdělení policie, že nemůže potvrdit ani vyvrátit zatčení Milana Lucice.

Pokud se Lucic dostal do problémů se zákonem, nestalo by se tak poprvé. Už v roce 2011 byla na něho přivolána policie kvůli ostré hádce s jeho tehdejší přítelkyní a současnou manželkou Brittany. I tehdy hrál Lucic za Boston a přítomnost policie ve svém domě nesl velmi nelibě. Podle tehdejší policejní zprávy rozbil svůj mobil o zem a křičel: „Proč jste v mém domě? Víte, kdo já jsem?“ Tehdy k žádnému zatčení nakonec nedošlo.

Pokud by se skutečně potvrdilo, že byl Lucic v pátek večer zatčen kvůli domácímu násilí, mohlo by to pro něho mít nedozírné následky i z hlediska profesionální kariéry. Boston by totiž klidně mohl chtít zrušit jeho jednoletý kontrakt a ostatní týmy by se o služby takového hráče zrovna nepředháněly.

Na potvrzené informace o tom, co se skutečně stalo, si však budeme muset nejspíš počkat.

