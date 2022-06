Manažer BriseBois o budoucnosti Paláta a Rutty: Vedeme rozhovory, chceme si je nechat

Od konce finálové série Tampy Bay s Coloradem uběhlo více než 48 hodin. Ačkoliv manažer Lightning Julien BriseBois ještě vstřebává porážku, usilovně pracuje na stavbě kádru pro nadcházející sezonu. Stojí před ním nezáviděníhodný úkol, poněvadž Tampa se už nyní pohybuje lehce za hranicí platového stropu. Navíc nemá podepsané smlouvy se třemi výraznými postavami letošních vyřazovacích bojů.

Kontrakty končí Ondřeji Palátovi, Janu Ruttovi a Nicholasi Paulovi. 13. července se stane nechráněným volným hráčem i Riley Nash, se kterým však vedení už nepočítá.

Naopak o Paula a české hokejisty je zájem velký. „Už jsem byl v kontaktu s agenty všech tří hráčů. Během uplynulých hodin jsme vedli předběžné rozhovory. Všichni by u nás rádi zůstali a my si je chceme nechat,“ nastínil BriseBois.

O tom, jak to chce udělat, zatím nepromluvil. Dá se očekávat, že Tampa podnikne všechny potřebné kroky k jejich udržení před blížícím se draftem.

O budoucnosti Ondřeje Paláta se spekuluje delší dobu. Rodák z Frýdku-Místku bral v posledních pěti sezonách 5,3 milionu dolarů ročně. Po povedeném play-off, ve kterém nasbíral 21 bodů ve 23 zápasech, se dá čekat, že ze svých platových požadavků příliš neuhne.

Udržení Paláta je pravděpodobně jednoznačnou prioritou Blesků v letním období. Jednoduché to však nebude, stejně jako v případě Rutty a Paula.

Sedmadvacetiletý Kanaďan odehrál své první play-off NHL v kariéře. Vedl si v něm vskutku slušně. Prosadil se do první přesilovkové formace, využíval své robustní postavy a zároveň zapsal devět kanadských bodů. Bez jeho přispění v sedmém zápase 1. kola s Torontem by Blesky těžko postoupily.

„Tohoto hráče jsme měli v hledáčku. Play-off nikdy předtím nehrál, ale my jsme věděli, že platný bude,“ řekl BriseBois na Paulovu adresu.

Sám bývalý útočník Ottawy by rád v kádru nejúspěšnějšího celku posledních let zůstal. „Miluji to tady. Vím, že brzy budu volným hráčem, ale Tampa se mi opravdu líbí. Probíhá kontakt s mým agentem, který ví, co chci. Uvidíme, jak to dopadne,“ prohlásil.

Tampa Bay získala v posledních čtyřech letech dva Stanley Cupy, jednou dobyla Prezidentovu trofej a letos smutnila ve finále. V novodobé éře NHL nevšední sbírka úspěchů. BriseBois věří, že báječná léta ještě minulostí nejsou: „Nemyslím si, že jsme s honbou za pohárem skončili. Jsme nastavení tak, abychom stále patřili mezi úplnou špičku. Chceme dostat Stanley Cup zpět do Tampy co nejrychleji.“

Zklamání z prohry s Coloradem jej stále nepřešlo, teď se však už soustředí na nadcházející dny. „Snažím se to brát sportovně, ale samozřejmě to mrzí. Když už se dostanete do finále Stanley Cupu, chcete získat pohár. Zvlášť letos, kdy jsme měli jedinečnou možnost vyhrát potřetí za sebou,“ dodal na závěr.

