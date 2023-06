Matthews? Naprostá priorita, hlásí nový šéf Toronta. A co trenér?

Brad Treliving si vůbec nevybral lehkou cestu. Náročné roky v Calgary, následně odchod, pár týdnů pauza a rovnou zase do práce. A dokonce na nejsledovanější křeslo v lize. Ujal se postu generálního manažera v Torontu a hned ujasnil, jaké má plány. Na vrcholu seznamu je smlouva Austona Matthewse.

„Auston je elitním světovým hráčem,“ řekl Treliving. „Nemluvíme o dobrém hráči v lize. Mluvíme o elitním hráči na světě. Začít s ním jednat je prioritou. Ale kromě smlouvy je číslem jedna právě navázání vztahu. Není to tak, že přijdu a začnu rozdávat smlouvy, ale o tom, že dostanu šanci se s ním potkat. A také o tom, že Auston dostane šanci se setkat se mnou a dozvědět se, jaký mám plán.“

Matthews může podepsat novou smlouvu už 1. července, což je také datum, kdy začne platit plná klauzule o nevyměnitelnosti.

Pětadvacetiletý hráč, který byl dvakrát nejlepším střelcem ligy, se může za rok stát nechráněným volným hráčem, nicméně už dlouho hlásí, že chce v organizaci zůstat.

„S Austonem jsem zatím komunikoval prostřednictvím SMS zpráv,“ řekl Treliving. „Znám jeho agenta Judda Moldavera. S Juddem mám dobrý vztah, Judd je vynikající v tom, co dělá. Nebudeme se pouštět do žádných veřejných diskusí o smlouvách. Víme, jak jsme všichni na tom.“

Mezi další zásadní otázky patří, zda pokračovat s trenérem Sheldonem Keefem, který má za sebou čtyři sezony v Torontu.

„Jak jsem mu řekl, je to trochu výjimečná situace,“ řekl Treliving. „Došlo ke změně a on je v jiné situaci, ale takový je byznys. Moje vnější optika Sheldona, když se podívám na tým za poslední dva roky, je 115 bodů a 111 bodů, což svědčí o tom, že je to opravdu dobrý trenér.“

A dodal: „Myslím, že Sheldon udělal spoustu opravdu, opravdu dobrých věcí. Dívám se na to, jak se tým opravdu zkušených hráčů zlepšil v kontrole puku i bránění a v dělání těch maličkostí, které potřebujete k vítězství. Sedneme si, důkladně to probereme a pokusíme se co nejrychleji dojít k nějakému závěru.“

