Megavýměna! Stěhují se Tkachuk s Huberdeauem

Takhle velkou výměnu NHL dlouho nepamatuje. Že by se v rámci jedné výměny stěhovaly dvě ligové superhvězdy, to tu dlouho nebylo. Calgary se v noci zbavilo trucujícího Matthewa Tkachuka, jenž na Floridě obratem podepsal na osm let, na oplátku přišel mimo jiné Jonathan Huberdeau.

Hned na začátek si to shrňme. Na Floridu míří Tkachuk a podmíněný výběr ve čtvrtém kole v roce 2025, na opačnou stranu Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar, Cole Schwindt a podmíněný výběr v prvním kole draftu 2025.

Výměna Tkachuka byla nevyhnutelnou záležitostí, veřejným tajemstvím totiž bylo, že novou smlouvu v mrazivém Calgary prostě nepodepíše. Vedení týmu tak nemělo jinou možnost.

Místo něj Plameny získaly jednoho z nejproduktivnějších hráčů současné NHL. V minulé sezoně zaznamenal devětadvacetiletý borec hned 115 bodů za 30 branek a 85 asistencí. O rok mladší obránce Weegar patřil v minulém ročníku k pěkným překvapením, vynikala hlavně jeho produktivita. Měl by se zařadit do prvních dvou obranných párů.

Menší háček? Huberdeau a Weegar vstupují do posledních let svých smluv. Klidně se tak může stát, že za rok budou následovat příklady Gaudreaua a z Calgary pláchnou zadarmo. To je ale ještě daleko.

O své budoucnosti už má jasno Tkachuk, jenž ihned po výměně podepsal kontrakt na osm let a 9,5 milionů dolarů ročně.

„Matthew je houževnatý, fyzicky zdatný borec, který má v sobě jedinečné schopnosti,“ řekl generální manažer Panthers Bill Zito. „Je vynikajícím útočníkem, stal se jedním z nejkomplexnějších a nejdynamičtějších mladých hráčů v NHL. Jsme nadšeni, že můžeme naši sestavu rozšířit o takový generační talent.“

