Měl být posledním dílem skládačky, týmu se ale nedaří. Ottawa musí zkusit z Tarasenka vytěžit maximum jinak

Když v létě Ottawa podepsala Vladimira Tarasenka na jednu sezonu za pět milionů dolarů, měl to být jackpot. Hokejista, který v NHL šestkrát překonal hranici třiceti branek, měl být posledním dílem skládačky, jenž mladý kádr Senators pozvedne na vyšší úroveň a poprvé od roku 2017 jej dovede do play-off. Jenže po třetině sezony se Ottawa krčí na chvostu Východní konference.

Za přijatelné peníze pořádný koncert. To si slibovalo vedení Ottawy, když v červenci dotáhlo podpis Tarasenka do zdárného konce. Ne, že by ruský útočník hrál špatně, ale ani zdaleka nenaplňuje ambice, které do něho byly vkládány. Ve 27 zápasech zaznamenal šest branek a čtrnáct asistencí, což je s ohledem na to, že Ottawa hraje útočný hokej a má poměrně mladou a dravou ofenzivu, méně než se očekávalo.

Mnohem větším problémem je však postavení Ottawy v tabulce Východní konference. Senators v noci na neděli udolali Pittsburgh 5:4 po prodloužení, čímž ukončili šňůru šesti porážek v řadě, ale nadále jsou beznadějně poslední. Na patnáctý Columbus ztrácí čtyři body a na elitní osmičku dokonce bodů patnáct. Ani těch pár zápasů k dobru, které Ottawa má, přitom nelze považovat za spásné.

V zámoří se tak začíná čile spekulovat, co se bude s Ottawou, respektive Tarasenkem, dít dál. Jak zmínil například v jednom z rozhovorů bývalý hráč Senators Bobby Ryan, Tarasenko je hráčem, kterého chcete v týmu, pokud jdete do play-off či o něj bojujete. Pokud jste však týmem, který zaostává, je zbytečné ho v týmu mít. A je potřeba z toho vytěžit maximum z hlediska byznysu.

Tím měl samozřejmě na mysli to, že by se Ottawa mohla pokusit Tarasenka vyměnit a získat za něj nějakou volbu v draftu, případně zajímavý prospekt. Problémem ovšem není jen jeho smlouva na pět milionů dolarů (byť jen do konce sezony), ale především klauzule o nevyměnitelnosti, kterou při podpisu smlouvy obdržel.

Jelikož se nedá příliš počítat s tím, že by generální manažer Steve Stalos hodlal Tarasenkovi nabídnout nový kontrakt, má před sebou náročných několik týdnů. Bude se totiž muset někdy v lednu rozhodnout, jestli bude věřit v zázrak a spanilou stíhací jízdu svých svěřenců, nebo se pokusí Tarasenka přemluvit, aby svou klauzuli o nevyměnitelnosti zrušil.

I pro dvaatřicetiletého útočníka, který získal Stanley Cup v roce 2019 v dresu St. Louis, by totiž změna působiště mohla být lákavá. Do Ottawy přišel, aby pomohl kanadskému týmu do play-off, místo toho ovšem prožívá se svými spoluhráči spíš trápení. Tzv. No-trade Clause by tedy nemusela být úplně nepřekonatelnou překážkou - chce totiž o Stanley Cup, ne končit už po základní části.

Směr Ottawy by se měl formovat v prvních dvou až třech lednových týdnech, nejpozději na začátku února. Pokud se Senators povede nastartovat vítěznou šňůru a odlepí se ze dna Východní konference, bude mít smysl Tarasenka v týmu udržet. Pokud nikoliv, měl by se Stalos pokusit ze situace vymačkat maximum možného a získat solidní protihodnotu.

Uzávěrka přestupů je v této sezoně naplánována na 8. března.

