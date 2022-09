Miller zůstává! S Canucks podepsal na sedm let

Měla to být sága, která se z léta potáhne přes celou sezonu. Zůstane J. T. Miller ve Vancouveru, nebo uteče jinam? Zvítězila první možnost. Zkušený americký borec v noci na sobotu podepsal lukrativní kontrakt na sedm let. Mohl by tak zůstat Kosatkou do konce kariéry.

Devětadvacetiletý borec vstupuje do posledního ročníku své pětileté smlouvy, kterou podepsal v roce 2018 ještě s Tampou Bay. Po sezoně se mohl stát volným hráčem, to se však nestane.

Podepsal totiž nový kontrakt, který potrvá sedm let a dohromady mu přinese 56 milionů dolarů. Tudíž má osm milionů dolarů ročně. Velký kontrakt je důsledkem povedených sezon, z nichž nejvíc vyčnívá ta poslední, ve které si stanovil nová kariérní maxima v gólech, asistencích i bodech.

„J. T. Miller patří mezi nejlepší hráče ligy a jsme nadšení, že se nám ho podařilo udržet na delší dobu,“ mnul si ruce generální manažer Vancouveru Patrik Allvin. „Jeho produktivita v minulé sezoně mluví sama za sebe a jeho touha po výhře je něco, k čemu ostatní vzhlíží. Pro další roky bude klíčovým hráčem.“

Všechno růžové? Teď možná ano, ale přes léto to bylo pořádně vyostřené. Ani zdaleka to totiž nevypadalo, že by se obě strany mohly dohodnout. Například v červenci prezident organizace přiznal, že pokud by během sezony neměl Miller podepsáno, musela by přijít výměna.

Ta nakonec nepřišla a Miller se stal nejlépe placeným borcem ze současného kádru. Nutno říct, že zcela zaslouženě, ofenziva týmu na něm stojí a padá. Za pár let, co je v klubu, se z něj stal nepostradatelný hráč, kterého si Canucks nemohli dovolit nechat jít.

Vedení týmu tak sice jednu situaci vyřešilo, avšak dusno, které nastane, se teprve bude řešit. Smlouvy totiž budou postupně končit Eliasi Petterssonovi či Bo Horvatovi.

