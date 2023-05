Montgomery, Ruff, nebo Hakstol? NHL zveřejnila trio finalistů pro Jack Adams Award

Liga zveřejnila trio finalistů, kteří se budou letos ucházet o Jack Adams Award. Stane se nejlepším trenérem sezony 2022/23 lodivod Bostonu Jim Montgomery, šéf střídačky New Jersey Lindy Ruff, nebo Dave Hakstol, jenž dovedl Seattle do premiérového play-off?

Loni se stal nejlepším koučem NHL Darryl Sutter, před ním si Jack Adams Award přisvojili Rod Brind'Amour, Bruce Cassidy a v roce 2019 Barry Trotz. Kdo ale na tyto úspěšné trenéry naváže letos?

Papírovým favoritem na ocenění pro nejlepšího trenéra je jednoznačně Montgomery. Na střídačku Bostonu Bruins přišel před touto sezonou a hned začal se svým týmem přepisovat historii. Bruins pod jeho vedením zaznamenali nejvíce výher v základní části v historii NHL (65), nejvíce bodů (135) a také rekordní čtrnáctizápasovou šňůru výher na vlastním ledě (mezi 15. říjnem a 3. prosincem). A po zásluze si Medvědi připsali Presidents Trophy.

Byť všechny tyto úspěchy přišly vniveč, když Boston padl hned v prvním kole play-off s Floridou, excelentní výkony v základní části dělají z Montgomeryho hlavního aspiranta na posezónní trofej.

Třiapadesátiletého trenéra se pokusí při hlasování ohrozit Lindy Ruff. O deset let starší Kanaďan trénuje New Jersey od roku 2020 a dotáhl Ďábly do prvního play-off od roku 2018. Vítěz Jack Adams Award z roku 2006 navíc také pomohl svému týmu k rekordním zápisům. Poprvé v historii se Devils povedlo vybojovat 52 výher a získat 112 bodů.

Kromě toho New Jersey předvedlo enormní zlepšení oproti minulé sezoně. Vlastně nejvýraznější zlepšení v historii. Oproti sezoně 2021/22 totiž Devils získali o 49 bodů víc, což je nejvíce od sezony 1995/96, kdy se v základní části NHL začalo hrát 82 zápasů.

Posledním z finalistů je čtyřiapadesátiletý Dave Hakstol, který trénuje Seattle Kraken od minulé sezony, kdy Seattle v lize debutoval. Pod jeho vedením se hráčům Krakena povedlo vybojovat premiérový postup do play-off. Seattle se navíc připojil k Vegas Golden Knights a Atlantě Flames (nyní Calgary Flames), což jsou jediné organizace, které začínaly od nuly a během prvních dvou sezon v NHL dokázaly projít do bojů o Stanley Cup.

Letošní udílení cen NHL je naplánováno na 27. června.

Další známé nominace

James Norris Memorial Trophy - Adam Fox (Rangers), Erik Karlsson (Sharks), Cale Makar (Avalanche)

Calder Memorial Trophy - Matty Beniers (Kraken), Owen Power (Sabres), Stuart Skinner (Oilers)

Frank J. Selke Trophy - Patrice Bergeron (Bruins), Nico Hischier (Devils), Mitch Marner (Maple Leafs)

Lady Byng Memorial Trophy - Jack Hughes (Devils), Anže Kopitar (Kings), Brayden Point (Lightning)

