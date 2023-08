Musel drasticky snížit své požadavky na plat. Angažmá už má i Pius Suter

Vancouver posiluje své řady. Z trhu volných hráčů si vytáhl bývalého útočníka Chicaga a Detroitu Piuse Sutera, se kterým podepsal dvouletou smlouvu v celkové hodnotě 3,2 milionu dolarů. Přestože musel jít Suter o více než polovinu s platem dolů, jedná se o výhru pro obě strany. Zatímco Canucks získali solidního defenzivního útočníka, Suter získal kýžený víceletý kontrakt i přes nejhorší odehranou sezonu v zámoří.

Když přišla nabídka jednoleté smlouvy od Detroitu, za který v uplynulých dvou letech hrál, Suter s díky odmítl. Chtěl víceletý kontrakt. Stal se jedním z řady hráčů Red Wings, kteří raději šli s kůží na trh. A jedním z řady, kteří na nový kontrakt čekali poměrně dlouho, nebo na něj dokonce stále čekají (jako třeba Adam Erne či Alex Chiasson). Potvrdilo se totiž, že o své nechráněné volné hráče nemá příliš velký zájem ani Steve Yzerman.

Nakonec se ale na Sutera usmálo štěstí. Tento chytrý defenzivní útočník, který se hodí do oslabení, zaujal vedení Vancouveru, které mu hodilo laso. Musel ale s platem drasticky dolů.

Zatímco v uplynulých dvou sezonách pobíral v Detroitu 3,25 milionu dolarů ročně, s Vancouverem se dohodl na dvouleté smlouvě, která de facto nedosahuje ani výše jeho předchozí roční gáže. Suter bude hrát za 1,6 milionu dolarů za sezonu.

Canucks totiž neměli zrovna na rozhazování. Jejich finanční situace pod platovým stropem je špatná a vlastně je zachránil jen fakt, že mají dva dlouhodobě zraněné hráče (Tannera Pearsona a Tuckera Poolmana), díky čemuž se pod tento strop vejdou i po angažování Sutera.

Co se Sutera týče, ten by měl mít jistotu místa v hlavním týmu. Sice si prošel svou nejhorší sezonou za oceánem, když v 79 zápasech zaznamenal jen 14 branek a 10 asistencí (o 12 bodů méně než v sezoně 2021/22 a o tři body méně než v sezoně 2020/21, kdy přitom odehrál jen 55 zápasů), ale je pravdou, že Detroit celkově nebyl až tak produktivní, jak by mohl. Se Suterem se ve Vancouveru počítá stejně pravděpodobně do třetí formace, kde by mohly vyniknout jeho defenzivní kvality i výbušnost v protiútocích.

Ostatně, Vancouver měl v minulé sezoně jedno z nejhorších oslabení v lize a Suter by měl právě v tomto ohledu nejvíc pomoci.

„Příchod Piuse nám pomůže pro příštích pár let posílit naši pozici na centru,“ pronesl GM Vancouveru Patrik Allvin, jenž vyzdvihl, že kromě dobré obrany zvládá dávat i góly. „Přidání hráče, který v posledních třech sezonách nastřílel 43 gólů, bude vzpruhou pro naši ofenzivu a samozřejmě zkvalitní naši hru v oslabení. Navíc jeho flexibilita, kdy může hrát na centru nebo na křídle, dá Rickovi Tocchetovi (hlavnímu trenérovi) více možností při sestavování jeho útočných řad,“ dodal.

