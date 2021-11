Musíme víc střílet, hlásí Jaškin. A chválí Vejmelku

Arizona je posledním týmem, který stále čeká na svou první výhru v této sezoně. A právě v barvách Coyotes se vrátil do NHL Dmitrij Jaškin. Jak se dívá na výkony svého týmu?

Jaké je to pro Vás být zpátky v NHL?

Samozřejmě je to super, ale zatím to není úplně ono.

Těžko uvěřit tomu, že stále čekáte na svůj první gól...

Ono je to spíš celkově – nikdo nechce prohrávat. Myslím si ale, že s každým zápasem hrajeme lépe a lépe. Na začátku jsme dostávali hodně gólů, takže se teď soustředíme na obranu. Možná proto si nevytváříme tolik šancí a nedáváme moc gólů.

Vstup do sezony nevyšel celému týmu. Co je potřeba změnit?

Snažíme se makat v trénincích, kterých ale moc není, protože neustále hrajeme. Teď jsme odehráli pět zápasů v osmi dnech, je to náročné. Každopádně musíme víc střílet a tlačit se do brány. Některé šance zbytečně přehráváme, pokazíme poslední přihrávku a pak už z toho nic není.

V brankovišti máte Karla Vejmelku, kterému se naopak velmi daří. Jste rád, že máte v týmu alespoň jednoho krajana?

Myslím si, že Karel všechny mile překvapil a zatím nás drží nad vodou. Ve všech utkáních, zejména v těch posledních, nám dal šanci, abychom urvali nějaké body. Je velká škoda, že jsme toho nevyužili. Chytá výborně!

Po Washingtonu a St. Louis působíte tak trochu v nehokejové destinaci. Jak vnímáte Arizonu jako místo, kde se hraje NHL?

Podle mě se to postupně zlepšuje. Počasí sice není úplně hokejové, ale zatím se mi tam líbí. Skoro všude jinde je už chladněji, takže je příjemné se vracet do tepla.

Dokázal byste nějak porovnat NHL a KHL?

Srovnávat to asi moc nejde. NHL je úplně jiná liga – kvalita, rychlost a síla hráčů a všechno kolem toho je na úplně jiné úrovni než v KHL.

A jak se cítíte po prvních utkáních po návratu do zámoří?

S každým zápasem se cítím lépe, dostávám i více příležitostí na ledě. Užívám si to a snažím se toho nějak využít. Jak jsem už ale říkal, soustředíme se hodně na obranu a v útoku si zatím nevytváříme moc šancí. Musí si to sednout, přece jen je to úplně nový tým, zůstalo tady pouze sedm hráčů a přišel nový trenér. Navíc se nám zranilo pár kluků, takže v každém zápase máte jiné spoluhráče v lajně. Potřebujeme trochu času a pak to bude lepší.

